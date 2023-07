Tour 2023: Ben Turner geeft op door maagproblemen

Ben Turner is de volgende opgever in de dertiende etappe van de Tour de France. De Brit van INEOS Grenadiers werd vandaag al vroeg gelost en staakte vervolgens de strijd.

De afgelopen dagen had Turner minder moeite met het halen van de tijdslimiet. Zo eindigde hij in de zware twaalfde rit nog als 99ste. De 24-jarige Turner zou vrijdag kampen met maagproblemen.

Eerder in de rit stapte Caleb Ewan al uit de Tour de France.

Ben Turner pulled the plug at the busses parked the base of the Grand Colombier. Gastro issues. Sorry to see it. pic.twitter.com/mSMHrMIuwa

— Escape Collective (@EscapeCycling) July 14, 2023