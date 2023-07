Tour 2023: ASO installeert luchtmatrassen in afdaling van Col de la Loze

Het is sinds de noodlottige valpartij van Gino Mäder weer een heet hangijzer: de veiligheid in de koers. De organisatie van de Tour de France denkt aan de veiligheid van de renners en installeert vandaag dan ook luchtmatrassen in de afdaling van de Col de la Loze, de laatste klim van de dag.

In de zeventiende etappe van de Tour de France trekken de renners voor een laatste keer door de Alpen. In de koninginnenrit van Saint-Gervais-les-Bains naar Courchevel wachten met de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%), Cormet de Roselend (20,3 km aan 6,1%), Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%) en de Col de la Loze (28,6 km aan 6%) vier serieuze beklimmingen.

Na de top van de Col de la Loze volgt een korte afdaling van vijf en een halve kilometer, alvorens de renners nog één kilometer aan 7,7% moeten klimmen naar de finish in Courchevel. In de afdaling van de Col de la Loze zal er ongetwijfeld op het scherpst van de snede worden gekoerst, en dus installeert de ASO in de meest gevaarlijke bochten luchtmatrassen om renners die hun lijn niet kunnen houden op te vangen.

Air mattresses in place for tomorrow’s descent from the Col de la Loze pic.twitter.com/GIffC0QkBB — the Inner Ring (@inrng) July 18, 2023

De Tourorganisatie had overigens al voor het ongeluk van Mäder besloten om matrassen te plaatsen in de afdaling van de Col de la Loze. De matrassen werden goed twee weken geleden al geïnstalleerd in de meest verraderlijke bochten. De matrassen worden vooral gebruikt in het skiën en fungeren in feite als een soort airbags. Een opvallend detail: de matrassen van dertig meter werden onlangs nog gebruikt voor het WK Skiën in Courchevel.

Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost, kwam eerder al met het idee om vangnetten te plaatsen in risicovolle bochten tijdens afdalingen.

