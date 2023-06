Vangnetten in risicovolle bochten? Teambaas Vaughters gooit een balletje op

De wielerwereld is in rouw na het noodlottige ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, maar de tragische gebeurtenis is ook aanleiding voor een nieuwe discussie over veiligheid in de wielersport. Jonathan Vaughters, de teambaas van EF Education-EasyPost, komt met een mogelijke ‘oplossing’.

“Ik vraag me af of het mogelijk is om netten te plaatsen op punten met extreme drop-offs, zoals ze dat ook doen in het alpineskiën? Hoewel we hiermee de meeste valpartijen niet kunnen voorkomen, zou dit wel het geval kunnen zijn bij de zwaarste valpartijen. Vorig jaar waren er touw- en bergbeklimmers voor nodig om Michael Valgren (in La Route d’Occitanie, red.) uit een diep ravijn te trekken”, laat de Amerikaanse ex-prof weten via Twitter.

I wonder if it’s possible to place Alpine ski race style netting on corners with extreme drop offs? While this wouldn’t prevent most crashes, it might prevent the most severe kind. Last year it took a crew of ropes/rock climbers to pull @MichaelValgren out of a deep ravine. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 16, 2023

Mäder kwam donderdag zwaar ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitser raakte van de weg in de afdaling van de Albulapass en stortte in het ravijn. Een vraag die dan ook al is gesteld: is finishen na een afdaling niet té gevaarlijk?

“Daar valt veel tegenin te brengen. Deze vraag kun je stellen als de koers onderweg niet lastig genoeg is geweest, maar nu lag de afdaling na een loodzware rit, waarbij het peloton helemaal uit elkaar was gereden en renners een voor een binnendruppelden”, tekent Sporza op uit de mond van oud-renner Jan Bakelants.

Jos van Emden liet er eveneens zijn licht over schijnen op NPO Radio1. “De val van Mäder is een koerssituatie uit duizenden. Wel een afdaling waar hele hoge snelheden worden gehaald, maar dat houdt ook in dat de afdaling niet heel gevaarlijk is. Dan is het voornamelijk rechtdoor en kan er eigenlijk niet heel veel mis gaan.”