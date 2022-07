Tour 2022: Zieke Guillaume Boivin moet vlak voor Parijs opgeven

Israel-Premier Tech gaat in de slotetappe van de Tour de France maar met drie renners van start. Het team laat weten dat Guillaume Boivin vanwege ziekte niet meer van start gaat in de slotrit naar Parijs.

“We blijven over met drie renners voor de feestelijke etappe van vandaag in de Tour”, schrijft Israel-Premier Tech op Twitter. “Guillaume Boivin voelt zich niet goed en, ondanks een negatieve coronatest, zal uit voorzorg niet aan de start verschijnen.”

We are down to three riders for today’s celebratory stage in @LeTour. Guillaume Boivin isn’t feeling well and despite a negative Covid test, he won’t line up at the start line as a precaution.

____

🇫🇷 #TDF2022

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) July 24, 2022