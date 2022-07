Tour 2022: Wout van Aert wint in Calais na krachtexploot Jumbo-Visma

Wout van Aert heeft de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. Na drie tweede plaatsen in de Deense etappes, schoot de geletruidrager van Jumbo-Visma raak in de eerste rit op Franse grond. Nadat zijn ploeg op de laatste klim alles uit elkaar had gereden, reed hij solo naar de zege in Calais.

Na drie dagen Denemarken en een rustdag, ging de Tour verder in het noordwesten van Frankrijk met de vierde rit tussen Duinkerke en Calais. De startplaats is natuurlijk bekend van de jaarlijkse Vierdaagse van Duinkerke, gewonnen door Philippe Gilbert – vandaag 40 jaar oud geworden. Van daaruit ging de route eerst naar het charmante stadje Cassel, voor het eerste klimmetje van de dag. Daarna volgden nog vier klimmetjes op weg naar de Opaalkust. Via de Côte du Cap Blanc-Nez op tien kilometer van de streep kwam de rit uiteindelijk aan in Calais.

De etappe begon met een moment ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen. Bij die aanslag zondag kwamen meerdere mensen om het leven. Na het eerbetoon werd het peloton om kwart over een op gang gebracht, op dezelfde boulevard waar Jeroen Blijlevens in 1995 naar zijn eerste etappezege in de Tour sprintte. In de neutralisatie kwam Owain Doull ten val, maar de snelle Brit van EF Education-EasyPost zat snel weer op de fiets.

Bolletjestrui Cort opnieuw in de aanval

Anthony Perez van Cofidis was de eerste aanvaller van de dag en de Fransman kreeg bolletjestrui Magnus Cort (EF Education-EasyPost) achter zich aan. Het peloton gaf zijn zegen aan het koppel, dat op de eerste klim van de dag, de Côte de Cassel na 30,7 kilometer, al zes minuten voorsprong had gepakt. Daar kwam Cort als eerste boven, waarmee de Deen zich mathematisch verzekerde van weer een nieuwe bergtrui aan het eind van de dag. In de afdaling versnelde Quick-Step Alpha Vinyl plots en de Belgische ploeg leek het peloton te willen breken.

Het werk van Quick-Step Alpha Vinyl en ook INEOS Grenadiers had effect, want het peloton brak in drieën. Onder anderen Mathieu van der Poel, Guillaume Martin en Thibaut Pinot raakten daarbij achterop. Na een korte achtervolging konden de geloste renners snel weer terugkeren, maar de toon was gezet. Door de versnelling in het peloton, was de voorsprong van Perez en Cort in een klap teruggelopen tot onder de vier minuten. Toen de rust was teruggekeerd, konden de vluchters weer uitlopen.

Na 63,2 kilometer kwam Perez als eerste voorbij aan de tussensprint, vóór Cort. Het was wachten welke renners in het peloton de punten zouden opstrijken. Christophe Laporte trok de sprint aan voor Wout van Aert, maar de drager van de gele trui kon niet voorkomen dat Fabio Jakobsen zijn voorwiel net iets eerder over de streep drukte. Achter hen haalde Michael Mørkøv nog wat punten weg voor de neus van Peter Sagan en Caleb Ewan. Zo liep Jakobsen weer wat in, in de strijd om de groene trui.

Cort wordt geen strobreed in de weg gelegd in de bergsprints

Cort mocht ook op de tweede klim, de Côte de Remilly-Wirquin, het enige bergpunt pakken van zijn medevluchter Perez. Ook op de derde en vierde klim, de Côte de Nielles-lès-Bléquin en de Côte de Harlettes, werd de Deen geen strobreed in de weg gelegd. Het peloton was ondertussen gaan versnellen, waardoor de voorsprong van de twee koplopers langzaam maar zeker begon terug te lopen. Met name Alpecin-Deceuninck, Lotto Soudal en Trek-Segafredo, de ploegen van Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Mads Pedersen, waren actief in de achtervolging.

Cort kwam na 123 kilometer ook als eerste boven op op de vijfde klim, de Côte du Ventus. Niet veel later vond de Deen het welletjes en loste hij bij Perez, die alleen verder ging. De Fransman had op dat moment nog anderhalve minuut voorsprong op het grote pak, dat zich klaarmaakte voor de laatste veertig kilometer. Op de licht glooiende wegen terug richting de kust begon de nervositeit toe te nemen. Bij het bereiken van Cap Gris-Nez begon overgebleven koploper Perez als eerste aan de laatste 25 kilometer langs Het Kanaal naar Calais.

Perez’ voorsprong was op dat moment nog maar een halve minuut. Op twaalf kilometer van de streep trok INEOS Grenadiers plots hard door. Jumbo-Visma nam op de laatste klim van de dag, de Côte du Cap Blanc-Nez, de aanval van de Britse formatie over. Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot leidden de versnelling van de Nederlandse ploeg in en uiteindelijk werd daarmee Wout van Aert gelanceerd. De geletruidrager pakte het enig overgebleven bergpunt en ging solo verder. Achter hem lag het peloton volledig uit elkaar.

Van Aert rijdt gewonnen race

Van Aert gaf zijn voorsprong in de laatste tien kilometer niet meer uit handen en stelde na 171 kilometer de overwinning veilig. Na drie tweede plaatsen in de Deense ritten, pakte de Belg de volle buit in de eerste rit op Franse grond. Het was zijn zesde zege van het seizoen op de weg na Omloop Het Nieuwsblad, een etappezege in Parijs-Nice, de E3 Saxo Bank Classic en twee ritten in het Critérium du Dauphiné. Jasper Philipsen sprintte naar de tweede plaats, Christophe Laporte eindigde derde. Alexander Kristoff en Peter Sagan maakten de top vijf compleet.