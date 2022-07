Tour 2022: Wout van Aert krijgt na conclaaf met jury waarschuwing voor weggooien bidon

Een opvallend beeld vanmiddag bij de start van de zevende etappe van de Tour de France: vier juryleden van de UCI in discussie met Wout van Aert en Frans Maassen van Jumbo-Visma. Van Aert zou een bidon op de verkeerde plek hebben weggegooid, al sprak hij dat zelf tegen. Hij kreeg uiteindelijk een waarschuwing.

In het juryrapport van de derde etappe was te lezen dat Wout van Aert een boete en een puntenstraf in de UCI-stand kreeg vanwege het weggooien van afval buiten de afvalzone. De wedstrijdjury heeft gisteren, in de zesde rit naar Longwy, opnieuw waargenomen dat Van Aert op de verkeerde plek een bidon weggooide. De Belg gaf echter aan dat hij hem naar iemand van de ploeg gooide, wat wel is toegestaan.

Na een conclaaf van ruim vijf minuten gingen beide partijen uit elkaar. Van Aert krijgt geen straf, maar een waarschuwing voor het incident. Bij een tweede straf, zou de groenetruidrager een boete van 1.000 Zwitserse Frank krijgen en één minuut straftijd in het algemeen klassement. Een derde straf voor dit vergrijp zorgt voor diskwalificatie en een boete van 1.500 Zwitserse Frank.