Ploegleider Tom Steels (Quick Step-Alpha Vinyl) uit de Tour na positieve coronatest

Een kleine domper op de feestvreugde bij Quick-Step Alpha Vinyl. Ploegleider Tom Steels heeft het feestje na de verrassende overwinning van Yves Lampaert in isolatie moeten vieren. De ploegleider heeft positief getest op het coronavirus en moet daardoor de Tour de France verlaten.

Steels is niet de enige medewerker van de ploeg die gehinderd wordt door het coronavirus. Ook twee andere staffleden van Quick-Step Alpha Vinyl hebben vanwege een positieve test de Tour verlaten.

Eerder deze week werd Tim Declercq nog van de deelnemerslijst gehaald vanwege een coronabesmetting. Zijn plaats is ingenomen door Florian Sénéchal.

In de ploegwagen zal Steels vervangen worden door Davide Bramati, maakt de ploeg bekend via social media.

