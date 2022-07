Tour 2022: Wat verwacht WielerFlits?

Het is tijd voor de 109e Tour de France. Met de deelnemers en het parcours van dit jaar kunnen we het er dan ook niet lang genoeg over hebben. In de aanloop naar La Grande Boucle was WielerFlits er al met uitgebreide voorbeschouwingen, interviews en nog veel meer nieuws, maar vanzelfsprekend zullen de komende drie weken wederom op de voet gevolgd worden.

Het belooft – zoals we van de Tour gewend zijn – een spektakel vol verrassingen te worden, maar wat verwachten wij er eigenlijk zelf van?

Martin van den Bosch

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Primoz Roglič, 3. Geraint Thomas

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Jonas Vingegaard

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Fabio Jakobsen

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert

Nico Dick

Podium: 1. Jonas Vingegaard 2. Tadej Pogacar 3. Aleksandr Vlasov

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Andrea Bagioli

Jongerenklassement: Tadej Pogacar

Nederlandse ritzege? Ja, 1 x Fabio Jakobsen, 1 x Mathieu van der Poel

Belgische ritzege? Ja,2x Wout van Aert, 1x Jasper Philipsen

Nick Doup

Podium: 1. Primož Roglič, 2. Tadej Pogačar, 3. Geraint Thomas

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Ruben Guerreiro

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja, Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema

Belgische ritzege? Ja, Wout van Aert en Jasper Philipsen

Julian Dubbeld

Podium: 1. Jonas Vingegaard, 2. Tadej Pogačar, 3. Aleksandr Vlasov

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Thibaut Pinot

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja, Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Taco van der Hoorn

Belgische ritzege? Ja, Wout van Aert en Jasper Stuyven

Maxim Horssels

Podium: 1. Aleksandr Vlasov, 2. Jonas Vingegaard, 3. Daniel Felipe Martínez

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Michael Woods

Jongerenklassement: Andreas Leknessund

Nederlandse ritzege? Ja: Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert



Jeen de Jong

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Aleksandr Vlasov 3. Jonas Vingegaard

Puntenklassement: Peter Sagan

Bergklassement: Thibaut Pinot

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert

Tim Kranendonk

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Jonas Vingegaard, 3. Primož Roglič

Puntenklassement: Peter Sagan

Bergklassement: Thibaut Pinot

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen en Taco van der Hoorn

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert en Dylan Teuns

Koen Middendorp

Podium: Tadej Pogačar, 2. Primoz Roglič, 3 Ben O’Connor

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Thibaut Pinot

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen én Bauke Mollema

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert en Dylan Teuns



Zeger Schaeken

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Daniel Felipe Martínez, 3. Jonas Vingegaard

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Ruben Guerreiro

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert, Jasper Philipsen en Jasper Stuyven

Tim de Vries

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Jonas Vingegaard 3. Geraint Thomas

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Romain Bardet

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel

Belgische ritzege? Ja: Wout van Aert en Jasper Philipsen



Ties Wijntjes

Podium: 1. Tadej Pogačar, 2. Jonas Vingegaard, 3. Daniel Felipe Martínez,

Puntenklassement: Wout van Aert

Bergklassement: Romain Bardet

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Mathieu van der Poel

Belgische ritzege? Ja, Wout van Aert, Jasper Philipsen en Dylan Teuns

Youri IJnsen

Podium: 1. Jonas Vingegaard, 2. Tadej Pogačar, 3. Aleksandr Vlasov

Puntenklassement: Michael Matthews

Bergklassement: Geoffrey Bouchard

Jongerenklassement: Tadej Pogačar

Nederlandse ritzege? Ja: Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema

Belgische ritzege? Ja: Jasper Philipsen en Tim Wellens

Wat verwacht jij? Laat het weten in de reacties.

