Tour 2022: Vanmarcke doet niet mee, debuut Van Gils en Vermeersch dichtbij

Sep Vanmarcke zal niet meedoen aan de komende Tour de France, omdat hij zich wil voorbereiden op de eendaagskoersen in het najaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische krant is de kans groot dat Maxim Van Gils en Florian Vermeersch er wel bij zijn in juli.

Lotto Soudal hakt maandag de knoop door, wat betreft de definitieve selectie voor de Tour. Op het moment is alleen Caleb Ewan nog zeker van een plekje in de ploeg. Het lijkt waarschijnlijk dat ook Ewans vaste lead-out Jasper De Buyst af zal reizen naar Kopenhagen, maar Van Gils en Vermeersch maken volgens HLN dus ook een goede kans. Voor beiden zou het hun debuut in La Grand Boucle betekenen. Van Gils reed onlangs het Critérium du Dauphiné, Vermeersch is momenteel actief in de Baloise Belgium Tour.

Tim Wellens, Philippe Gilbert, Brent Van Moer, Frederik Frison, Andreas Kron, Michael Schwarzmann, Harry Sweeny en Reinardt Janse van Rensburg zijn de andere gegadigden bij de Belgische ploeg. Laatstgenoemde, Van Rensburg, moest de Baloise Belgium Tour wel aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte.

Geen Belgen bij Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech zal zonder Belgen naar Kopenhagen trekken. Naast Vanmarcke, ontbreken ook Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck in de selectie, die gevormd is rond Jakob Fuglsang en Michael Woods. Het is nog niet bekend of Chris Froome aan het vertrek zal staan. De Brit had een opleving in de Mercan’Tour Classic, waar hij elfde werd, maar moest nadien opgeven in het Critérium du Dauphiné.