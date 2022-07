Tour 2022: Valpartij Wout van Aert op rotonde, nog voor de kasseien

Nog voor de kasseien daadwerkelijk waren begonnen, is Wout van Aert ten val gekomen. De drager van de gele trui ging onderuit bij het afdraaien van een rotonde. De schade bij de Belg lijkt mee te vallen, al greep hij wel naar zijn arm en heup.

Van Aert reed in het peloton en in alle drukte werd er wat geremd. De kopman van Jumbo-Visma remde zelf niet op tijd en kwam in aanraking met ploegmaat Steven Kruijswijk. De Nederlander hielp Van Aert overeind en hielp hem ook terug richting het peloton.

Ook bij die tocht terug naar het peloton ging Van Aert bijna onderuit. Hij reed tussen de colonne van auto’s, waar de wagen van Team DSM in de remmen moest. Van Aert zat daar kort achter en wist met een knappe reflex overeind te blijven.

Ai! Van Aert gaat tegen de grond bij een vluchtheuvel #TDF2022 pic.twitter.com/iMoTpPIO8n — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 6, 2022