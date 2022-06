Tour 2022: UCI vraagt ploegen om rugnummers niet meer in zakjes te doen

Of de ploegen in de Tour de France en de Tour de France Femmes graag hun rugnummers weer ouderwets willen opspelden. Die oproep heeft de UCI gedaan aan alle deelnemende ploegen. Dat valt te lezen in een brief die in handen is van CyclingTips.

De laatste tijd maken steeds meer ploegen op het hoogste niveau gebruik van zakjes, die onderdeel zijn van het tenue of het snelpak, om daar hun rugnummers in te schuiven. Daardoor zijn spelden niet meer nodig. De UCI laat weten dat diverse belanghebbenden (UCI-commissarissen, organisatoren, media en fans) hun zorgen hebben geuit over de moeilijk zichtbare rugnummers in die zakjes.

Met de Tour en de hernieuwde Tour Femmes in aantocht, roept de internationale wielerunie de ploegen op om de rugnummers zichtbaar en leesbaar te maken voor alle betrokkenen. “De UCI vraagt om tijdens etappes rugnummers aan de buitenkant van het shirt of snelpak te bevestigen en deze niet op een andere manier te dragen, bijvoorbeeld in een zak”, staat in de brief.

UCI erkent de voordelen ervan

“De UCI erkent dat dit niet ideaal is voor velen, omdat er ook voordelen aan zitten. Het is namelijk wel elegant en aerodynamischer”, aldus de UCI, die daarbij wijst naar artikels 1.3.029 en 1.3.076 uit het eigen reglement. Die stellen dat kledingstukken geen rugnummers mogen bedekken en dat rugnummers te allen tijde zichtbaar en leesbaar moeten zijn.

De wielerunie benadrukt dat het gebruik van die zakjes, die steeds vaker vast onderdeel zijn van het tenue van renners, wel is toegestaan tijdens tijdritten en prologen.