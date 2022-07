Tour 2022: Tom Pidcock verovert Alpe d’Huez in koninginnenrit, Vingegaard houdt stand

Tom Pidcock heeft de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers demarreerde uit de kopgroep op tien kilometer van de streep op Alpe d’Huez en kon zijn voorsprong behouden. Louis Meintjes en Chris Froome mochten mee op het podium. Tadej Pogacar bestookte geletruidrager Jonas Vingegaard met twee stevige demarrages, maar de Deen kon sterk standhouden.

Een groot aantal renners in het peloton waren waarschijnlijk nog aan het nahijgen na de loodzware etappe van gisteren. Veel tijd hadden ze daar niet voor, vandaag kregen ze andermaal een zeer intense rit voorgeschoteld. Drie legendarische beklimmingen van buitencategorie verdeeld over 165 kilometer. De finish? Op de top van Alpe d’Huez.

Meteen na het startschot schoot Amerikaan Neilson Powless (EF Education-EasyPost) weg uit het peloton. Powless, die eerder deze Tour dicht bij de gele trui was en tot gisteren nog zicht had op een top-10 plaats, reed solo weg. Het was even wachten op versterking, maar uiteindelijk kwamen Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) , Anthony Perez (Cofidis), Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM), Matis Louvel (Arkéa Samsic) en Nelson Oliveira (Movistar) aansluiten. De zes vluchters sloegen de handen in elkaar en reden richting de voet van de Col du Galibier.

Tom Pidcock en Chris Froome slaan handen in elkaar

In het peloton was het nog onrustig, veel renners probeerden de sprong nog te maken naar de kop van de koers. Onder meer Primoz Roglic, Thibaut Pinot en Aleksandr Vlasov toonden zich, maar konden de overstap niet maken. Het waren Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) die op de flanken van de Col du Galibier naar de vluchters toereden. Ondertussen verschenen de mannen van Jumbo-Visma op kop van het peloton, zij verzorgden het tempo en reden gaatjes dicht naar grotere groepen die wegreden.

Ciccone en Meintjes voegden zich vooraan op enkele kilometers van de top bij de zes koplopers. De acht bleven niet bij elkaar op de eerste klim van de dag, Fransman Perez vond het niet snel genoeg gaan en ging solo op zoek naar de top. Powless, Meintjes en Ciccone waren de sterkste klimmers in de achtervolging en bleven met zijn drietjes in de buurt van Perez. De 31-jarige renner uit Toulouse pakte de volle buit van 20 punten. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) besloot niet ver daarachter om na de top van de Galibier een masterclass dalen te geven. Samen met Chris Froome (Israel-Premier Tech) probeerde hij naar de vluchters toe te rijden.

Dat gebeurde met succes. Op een tussenstuk op weg naar de Col de la Croix de Fer kregen we opnieuw een samensmelting in de kopgroep; met Pidcock en Froome, zonder Louvel. De voorsprong van de negen bedroeg op dat moment een kleine vier minuten. Het tempo ging vervolgens nog meer naar beneden in het peloton, wat de sprinters à la Fabio Jakobsen en Caleb Ewan ongetwijfeld graag zagen gebeuren. Met een voorsprong van zes minuten begonnen de negen renners aan de tweede beklimming van buitencategorie, de Col de la Croix de Fer.

Sterkste klimmers in kopgroep vinden elkaar

Het negental, met daarin enigszins opvallend maar een enkele Fransman op quatorze juillet, leek aanvankelijk samen naar de top te rijden van de tweede gecategoriseerde beklimming van de dag. De Belgen van Jumbo-Visma gooiden het tempo in het peloton echter in de lucht, de voorsprong van de negen leiders slonk dan ook snel. Dat was het signaal voor een versnelling van Pidcock, waardoor enkel Meintjes, Froome, Powless en Ciccone hun wagonnetje konden aanhaken.

Ciccone graaide vervolgens de punten mee op de top van de Col de la Croix de Fer, voor Powless en Meintjes. Het vijftal dook samen de afdaling in, op zoek naar de laatste beklimming van de dag. Hun voorsprong was al aanzienlijk kleiner geworden, op de top hadden ze slechts een kleine vijf minuten voorsprong.

Pidcock luidt finale in op Alpe d’Huez

Het was natuurlijk heel de dag uitkijken naar de laatste beklimming van de dag, de mythische Alpe d’Huez. De vijf leiders werkten goed samen en deden er alles aan om met een mooie voorsprong te beginnen aan de beklimming met 21 haarspeldbochten. Daar slaagden ze ook in, aan de voet hadden ze terug zes minuten voorsprong op het peloton.

Even voor het collectief geheugen: de Alpe d’Huez is 13,9 kilometer lang en bedraagt een gemiddeld slaagpercentage van 7,9%. Met nog twaalf kilometer op de teller moesten Powless en Froome voor de eerste keer de rol lossen, maar beiden konden toch nog een keer terugkomen. Niet veel later knalde Pidcock weg uit de kopgroep, de olympisch kampioen MTB en wereldkampioen veldrijden oogde nog zeer fris op tien kilometer van de streep.

Jumbo-Visma kraakt steeds meer tegenstanders

Echt wegrijden deed Pidcock niet, Meintjes en Froome kozen beiden hun eigen tempo waardoor ze continu in de buurt bleven van Pid. En wat in het peloton? Groene trui Wout van Aert nam vlotjes en kilometerslang de leiding in het peloton, waarna Steven Kruiswijk de estafette overnam. Het tempo van Jumbo-Visma was moordend. Na een stevige overname van Roglic moesten onder anderen Nairo Quintana en David Gaudu onverbiddelijk de rol lossen op zes kilometer van de streep.

De beurt van Roglic was niet al te lang, maar had wel heel wat schade opgeleverd. Niet veel later moesten namelijk ook Romain Bardet en Adem Yates lossen. De overgebleven klassementsmannen op vier kilometer van de finish: Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Geraint Thomas en Enric Mas. Een kilometer later besloot Pogacar dat zijn moment daar was. De Sloveen demarreerde zeer explosief, maar Vingegaard plakte aan zijn wiel als superlijm.

Pidcock op weg naar de overwinning

Terug naar de kop van de koers. Daar bleef Pidcock een gelijkmatig tempo rijden, wat ervoor zorgde dat Meintjes niet dichter kwam. De kleine klimmer verloor steeds meer tijd, terwijl Froome al helemaal stilviel. Voor de 22-jarige polyvalente renner was het nog maar zijn tweede overwinning in zijn jonge carrière. Meintjes legde beslag op de tweede plaats, Froome werd knap derde voor Powless.

Vingegaard beantwoordt aanvallen van Pogacar

De beste klassementsmannen kwamen echter snel terug bij elkaar, Pogacar liet het tempo zakken nadat zijn concurrent knal in zijn wiel zat. Kuss bewees zijn waarde nog maar eens en verzorgde het tempo opnieuw voor geletruidrager Vingegaard. Op een goede kilometer van de streep ontbond Pogacar nog eens zijn duivels, maar andermaal zat de Deense gele trui snel in het wiel.

In de laatste honderden meters sprintten de klassementsrenners nog, maar tijdsverschillen kwamen er niet meer tussen Pogacar, Vingegaard en Thomas. Pogacar won het sprintje wel en eindigde als vijfde in de etappe op een goede drie minuten. Mas en Bardet verloren beide handvol seconden, Gaudu, Yates en Quintana kenden duidelijk een mindere dag. Door deze nieuwe tijdsverschillen valt Bardet van het podium en schuiven Pogacar en Thomas beiden een plekje op.