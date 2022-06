Tour 2022: Pinot en Küng (Groupama-FDJ) op tijd hersteld van coronabesmetting

Thibaut Pinot en Stefan Küng zullen vrijdag in Kopenhagen aan de start verschijnen van de openingstijdrit van de Tour de France, maar de twee speerpunten van Groupama-FDJ kenden geen vlekkeloze voorbereiding op de Franse ronde. Pinot en Küng raakten na de Ronde van Zwitserland namelijk besmet met het coronavirus.

De Fransman en de Zwitser zijn inmiddels echter weer volledig hersteld en dus fit genoeg om deel te nemen aan de komende Tour, zo laat Groupama-FDJ weten via social media. Beide renners kenden overigens een succesvolle Ronde van Zwitserland. Pinot kwam in de bergetappe naar Malbun als eerste over de finish, terwijl Küng toch ietwat verrassend vijfde werd in het algemeen klassement.

Pinot gaat in de komende Tour op jacht naar een etappezege, maar zit ook met de bolletjestrui in zijn hoofd. “Een overwinning in de Tour is altijd mooi. Ik heb nog nooit de bergtrui gewonnen. Ik droom al van deze trui sinds ik een kind was.” Küng heeft dan weer zijn zinnen gezet op de openingstijdrit in Kopenhagen en de bijbehorende eerste gele trui.

Thibaut Pinot et Stefan Küng sont désormais aptes à prendre le départ du Tour de France. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19 juste après le Tour de Suisse. pic.twitter.com/AJbqRi48Yd — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 29, 2022