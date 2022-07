Tour 2022: Michael Mørkøv eindigt na eenzame dag buiten tijdslimiet

Michael Mørkøv is in de vijftiende etappe van de Tour de France 2022 buiten tijd gefinisht. De Deen van Quick-Step-Alpha Vinyl reed bijna de hele dag, ruim 200 kilometer, in zijn eentje achter het peloton aan. De tijdslimiet van 53 minuten haalde Mørkøv niet.

Door de extreme hitte in Frankrijk, waar de temperaturen opliepen richting de 40 graden, werd de tijdslimiet verruimd. Hoe hard er ook gereden zou worden, de geloste renners kregen 20% van de winnende tijd om binnen te komen. Maar dat lukte Mørkøv dus niet. Daarmee raken Quick-Step-Alpha Vinyl en sprinter Fabio Jakobsen een belangrijke helper kwijt. De Deen was in de bergen een trouwe helper van Jakobsen.

Mørkøv is de vijfde uitvaller van de rit naar Carcassonne. Primož Roglič, Magnus Cort en Simon Clarke gingen niet van start en tijdens de rit moest Steven Kruijswijk opgeven vanwege een schouderblessure als gevolg van een valpartij.

