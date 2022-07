Tour 2022: Extra maatregelen tegen de extreme hitte

De voorbije dagen was het al erg warm in de Tour de France, maar vandaag krijgt het peloton te maken met een echte warmtepiek gedurende de vijftiende etappe tussen Rodez en Carcassonne, met temperaturen van zo’n veertig graden. Om de renners zo goed mogelijk te beschermen, worden er extra maatregelen genomen.

Dat is de uitkomst van een vergadering voor de start van de vijftiende etappe van de Tour rond het Extreme Weather Protocol. De werkgroep bestond uit Thierry Gouvenou (koersdirecteur van de Tour), Pierre-Yves Thouault (afgevaardigde van de Tour), Florence Pommerie (hoofd van de medische afdeling van de Tour), Pascal Chanteur (namens rennersvakbond CPA) en Julien Jurdie (namens de AIGCP, de belangenvereniging voor professionele wielerploegen).

Ruimere tijdslimiet

Een belangrijke wijziging is dat de tijdslimiet – ongeacht de gemiddelde snelheid – vandaag wordt opgetrokken met twintig procent. Hierdoor hoeven renners bij een slechte dag of met fysieke problemen minder te vrezen voor de tijdslimiet. Verder kunnen drinkbussen overhandigd worden door alle toeschouwers en wordt bevoorrading toegestaan vanaf kilometerpaal nul tot tien kilometer voor de finish. Ook zijn er bidons met water beschikbaar in de ziekenwagens en neutrale auto’s.

Met koelvesten voor de start en bidons of nylonkousen met ijs tijdens de rit, hebben coureurs nog meer trucjes om zichzelf zoveel mogelijk te verkoelen. Daar komt nog eens bij dat lokale brandweermannen grofweg 10.000 liter water zullen spuiten over het smeltende asfalt, om zo de temperatuur van het asfalt wat te laten zakken.