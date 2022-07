Tour 2022: Mathieu van der Poel testte negatief op corona

Voor Mathieu van der Poel verloopt de Tour de France voorlopig niet zoals gehoopt. De Nederlander heeft niet zijn beste benen, maar dat lijkt niet te komen door een coronabesmetting. MVDP deed gisteren een coronatest en kreeg een negatief resultaat, vertelt hij voor de start van de zesde etappe aan het Algemeen Dagblad.

“Gisteren heb ik een coronatest gedaan, voor de zekerheid. Maar die was negatief”, zegt Van der Poel, die in de Roubaix-rit niet verder kwam dan een 81ste plaats. Ondanks zijn slechte gevoel, denkt hij momenteel nog niet aan afstappen. “Die vraag is gisteren ook gesteld. Maar hopelijk komt er een keerpunt. Met de benen die ik nu heb, kan ik niet veel. Ik maak me ook geen illusie dat ik er vandaag tussen ga zitten.”

“Het beste is om nu een paar dagen af te wachten en te kijken of het de goede kant opgaat. Het heeft niet heel veel zin om zo voort te rijden, voor mezelf niet en voor de ploeg ook niet. Maar ik hoop dat het nog betert, we hebben daarvoor nog geen deadline gesteld”, aldus Van der Poel. De eindstreep halen is voor hem geen doel op zich, vertelt hij ook nog. “Ik moet mezelf niet drie weken overal doorheen sleuren om alleen maar Parijs te halen, dan haal ik liever volgend jaar met een goed gevoel Parijs, bij wijze van spreken.”