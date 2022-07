Tour 2022: Jumbo-Visma is de absolute grootverdiener

Overzicht

Jumbo-Visma heeft in de Tour de France veruit het meeste prijzengeld binnengeharkt. De Nederlandse ploeg, die het groen en het geel won, verdiende in totaal 779.750 euro. UAE Emirates – tweede op de lijst – kwam nog niet tot de helft van dat bedrag. Ondertussen steeg Groupama-FDJ in de slotweek van plek 15 naar 4, vooral dankzij David Gaudu.

Tour 2022: Overzicht prijzengeld na 21 etappes

1. Jumbo-Visma – 779.750 euro

2. UAE Emirates – 322.960 euro

3. INEOS Grenadiers – 240.610 euro

4. Groupama-FDJ – 143.860 euro

5. BORA-hansgrohe – 95.440 euro

6. Alpecin-Deceuninck – 68 630 euro

7. BikeExchange-Jayco – 63.170 euro

8. Trek-Segafredo – 57.740 euro

9. EF Education-EasyPost – 57.100 euro

10. Arkéa-Samsic – 56.980 euro

11. Intermarché-Wanty-Gobert – 50.810 euro

12. Quick-Step Alpha Vinyl – 46.430 euro

13. Israel-Premier Tech – 43.770 euro

14. Cofidis – 40.950 euro

15. Bahrain Victorious – 35.840 euro

16. Team DSM – 32.350 euro

17. Movistar – 32.000 euro

18. TotalEnergies – 20.060 euro

19. AG2R Citroën – 19.870 euro

20. B&B Hotels-KTM – 18.540 euro

21. Lotto Soudal – 15.140 euro

22. Astana-Qazaqstan – 15.000 euro

Totaal prijzengeld na 21 etappes: 2.257.000 euro