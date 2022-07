Tour 2022: Jumbo-Visma en UAE Emirates krijgen boete voor afwezigheid bij ploegenpresentatie

Opvallend nieuws uit de Tour de France. Alle renners van Jumbo-Visma en UAE Emirates hebben een boete gekregen van 500 Zwitserse Frank omdat ze niet aanwezig waren bij de ploegpresentatie. Hun handtekening onderbrak daardoor ook op het startblad.

Verder zijn ook ploegleiders Frans Maassen (Jumbo-Visma) en Andrej Hauptman (UAE Emirates) hiervoor bestraft met een boete van 200 Zwitserse Frank. Daarbovenop krijgen de renners van hun ploeg ook 15 strafpunten in het UCI-klassement, dat valt allemaal te lezen in het juryrapport van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk.

Die twaalfde rit, die ook de koninginnenrit was, werd gewonnen door Tom Pidcock. In het algemeen klassement kon Jonas Vingegaard standhouden, terwijl Tadej Pogacar en Geraint Thomas een plekje opschuiven. Fransman Romain Bardet verschuift naar een vierde plaats, hij zou last hebben gehad van een zonnesteek.