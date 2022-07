Romain Bardet beperkt schade op Alpe d’Huez: “Kreeg zonnesteek op slotklim”

De hitte in de Alpen heeft op Alpe d’Huez voor flink wat verschillen gezorgd. Romain Bardet (Team DSM) raakte namelijk zijn tweede plaats in het algemeen klassement kwijt. “Het was geen geweldige dag voor mij. Ik kreeg namelijk een zonnesteek midden op de Alpe d’Huez”, vertelt hij aan L’Équipe.

“Ik kreeg koude rillingen”, legt Bardet uit. “Daarom koos ik liever mijn eigen ritme, anders kreeg ik een klap waardoor ik helemaal zou ontploffen. En dat is niet wat ik wilde. Uiteindelijk verloor ik niet heel veel tijd, want vooraan gingen ze niet veel sneller omhoog. Ik had me nog wat beter kunnen positioneren, want ik voelde de hitte in me komen en daardoor moest ik ze laten rijden.”

Uiteindelijk werd Bardet elfde in de rit, op 19 seconden van de groep met concurrenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. Het risico dat hij veel tijd zou verliezen, wilde hij niet nemen. “Als ik doorging in dit tempo, dan explodeerde ik onderweg. Daarom koos ik liever voor mijn eigen ritme, in plaats van aan het elastiek hangen. Het is de Tour de France: op de dagen dat het minder goed met je gaat, moet je weten wanneer je moet temporiseren en wanneer je moet volhouden”, aldus Bardet.