Tour 2022: Jonas Vingegaard niet meer in te halen in bergklassement, Simon Geschke in tranen

Als Jonas Vingegaard de eindstreep in Parijs haalt, mag hij zich de winnaar noemen van het bergklassement. De kopman van Jumbo-Visma greep donderdag de ritwinst op Hautacam en pakte ook meteen 20 punten voor de bergtrui, waardoor hij Simon Geschke op onoverbrugbare achterstand zet.

Vingegaard heeft na achttien etappes 72 punten op zak in het bergklassement, terwijl Geschke op 64 punten staat. Hoewel het verschil slechts acht punten is, is het niet meer in te halen voor de Duitser van Cofidis. In de laatste drie etappes zijn nog maar drie bergpunten te verdienen.

Vrijdag op weg naar Cahors liggen nog de Côte de Lauzerte en de Côte de Saint-Daunès van vierde categorie, en zondag in de slotrit naar Parijs is de Côte du Pavé des Gardes van vierde categorie nog opgenomen in het parcours. Wie als eerste bovenkomt, grijpt één bergpunt.

Een geluk bij een ongeluk voor Geschke is dat hij wel in de bolletjestrui mag starten, omdat Vingegaard ook de drager is van de gele trui. Alhoewel… De bebaarde Duitser barstte op Hautacam in tranen uit. Hij was erg dichtbij eindwinst, maar zal de komende dagen telkens geconfronteerd worden met de trui die hij (waarschijnlijk) niet zal winnen.

Tussenstand bergklassement Tour de France 2022 (na 18 etappes)

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 72 punten

2. Simon Geschke (Cofidis) 64 punten

3. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) 61 punten

4. Tadej Pogačar (UAE Emirates) 61 punten

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 59 punten

🚴🇫🇷 | Geschke huilt tranen met tuiten. Hij verliest de bolletjestrui, maar zal 'm tot in Parijs moeten dragen. Alsof het niet erger kan… 😭😭 #TDF2022 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3CBBh53TBv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 21, 2022