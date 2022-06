Tour 2022: Israel-Premier Tech in speciale truitjes om Rwandese kinderen te steunen

Israel-Premier Tech verschijnt vrijdag in Kopenhagen met aangepaste truitjes aan de start van de 109e Tour de France. Het shirt maakt deel uit van de ‘Field of Dreams’-campagne om kinderen in Rwanda te steunen.

Israel-Premier Tech wil via de campagne Field of Dreams geld inzamelen om in het Bugesera-district een fietscentrum te bouwen, inclusief een pump track, een piste en een wieleracademie. Het Israëlische WorldTeam roept wielerfans over de hele wereld op om mee te doen en belooft donaties van fans te verdubbelen. Het doel van het project is om de infrastructuur te bouwen die nodig is om het leven van duizenden kinderen in Rwanda te veranderen.

Voor Sylvan Adams, eigenaar van Israel-Premier Tech, is zijn ploeg méér dan een wielerploeg. “Wij volgen het oude Joodse gebod ‘Tikkun Olam’, ruwweg vertaald als ‘onze wereld verbeteren’. Als zodanig zien wij dit project als een organisch onderdeel van onze missie. We hopen de volledige fietsgemeenschap te betrekken om te donderen en ons te helpen de noodzakelijke fietsstructuur in Afrika neer te zetten.”

Onderdeel van de campagne is een speciaal shirt voor de Tour de France, ontworpen door Stijn Dossche, een designer uit België die op social media een hit is met zijn opmerkelijke ontwerpen van wielertruitjes. De kleuren van het truitje staan voor de ‘rijke bodem en het weelderige groen dat het landschap van Rwanda opfleurt’. Ook de Rwandese kunstvorm Imigongo komt terug in het ontwerp van het truitje.

Tourselectie

Afgelopen week maakte Israel-Premier Tech al zijn selectie voor de Tour de France bekend. Het team rekent op Jakob Fuglsang en Michael Woods, die de aangewezen kopmannen zijn. Verder bestaat de ploeg uit viervoudig winnaar Chris Froome, die hoogstwaarschijnlijk een dienende rol gaat vervullen, Omer Goldstein, Hugo Houle, Simon Clarke, Daryl Impey en Krists Neilands. De Tour staat voor 1-24 juli op de kalender.