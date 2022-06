Tour 2022: Froome aan de zijde van Fuglsang en Woods namens Israel-Premier Tech

Chris Froome doet mee aan de Tour de France 2022. De viervoudige Tourwinnaar rijdt er hoogstwaarschijnlijk in dienst van Jakob Fuglsang en Michael Woods, de kopmannen van Israel-Premier Tech. Het WorldTeam, dat strijdt tegen degradatie, zet in op ritzeges in de Ronde van Frankrijk.

“In deze Tour de France is onze grootste prioriteit het winnen van een etappe”, vertelt algemeen manager Kjell Carlström. “We hebben al ritten in de Giro en de Vuelta gewonnen en zouden dat rijtje graag aanvullen met een zege in de Tour. Dat staat dus bovenaan ons lijstje.”

Toch wil Israel-Premier Tech ook het algemeen klassement en andere nevenklassementen niet helemaal uitsluiten. “We houden onze opties open en kijken wat mogelijk is in de strijd om een leiderstrui. Vorig jaar deed Michael Woods nog lang mee voor de bergtrui bijvoorbeeld. Maar het moge duidelijk zijn dat de jacht op ritzeges het grootste doel is voor ons deze Tour.”

Selectie

Voor Fuglsang, die derde werd in de Ronde van Zwitserland, wordt vooral de start in eigen land bijzonder. Woods trok dan weer het eindklassement in de Route d’Occitanie naar zich toe. Ondanks meerdere twijfels de laatste weken, heeft ook Froome een plekje afgedwongen. “Het is geweldig dat ik mijn tiende Tour kan rijden namens Israel-Premier Tech. Ik heb hier hard voor gewerkt en ga alles geven”, aldus de Brit.

Daryl Impey (ritwinnaar in de voorbije Ronde van Zwitserland, red.), Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands en Omer Goldstein maken het achttal compleet bij Israel-Premier Tech.

