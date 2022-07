Tour 2022: Caruso en Erviti testen positief op corona en gaan niet meer van start

Het Tourpeloton dunt verder uit. Twee renners die woensdag de finish nog haalden, zullen niet meer opstappen voor de etappe naar Hautacam. Damiano Caruso en Imanol Erviti leverden beiden een positieve coronatest af.

Caruso heeft last van griepverschijnselen, schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaan van Bahrain Victorious begon als outsider aan de Tour de France, maar kwam er nooit aan te pas. Zijn beste rituitslag was afgelopen dinsdag, toen hij meezat met de vroege vlucht en tiende werd in Foix. Caruso stond na de rit van woensdag 22e in het algemeen klassement.

Movistar verliest dus ook een renner. “Imanol Erviti heeft een positieve coronatest afgeleverd en zal niet van start gaan in de achttiende etappe. Word snel beter, vriend!”, schrijft de ploeg van de 38-jarige renner op sociale media. Erviti bezette de tachtigste plek in de rangschikking.

Update (12.00 uur)

Bahrain Victorious heeft via sociale media bevestigd dat Damiano Caruso niet meer van start gaat. De ploeg schrijft dat de Italiaan positief heeft getest op corona. “Helaas zal Damiano Caruso niet van start gaan in de achttiende etappe na een positieve coronatest, afgenomen nadat hij milde symptomen vertoonde. Alle andere renners en stafleden hebben negatief getest. Word snel beter, Damiano!”

