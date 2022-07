Tour 2022: Gorka Izagirre verkiest Baskische koers boven slotrit in Parijs

Michael Woods en Guillaume Boivin starten vanwege medische redenen niet in de slotetappe van de Tour de France, maar Gorka Izagirre heeft een andere, bijzondere reden. De coureur van Movistar is niet naar Parijs afgereisd, om maandag te starten in de Ordiziako Klasika.

Movistar laat in een tweet weten dat Gorka Izagirre in de slotetappe naar Parijs ontbreekt in het team. Hij is na de individuele tijdrit van zaterdag naar Rocamadour vertrokken naar huis “om maandag zijn thuiswedstrijd, de Ordiziako Klasika, te rijden met de ploeg”.

De 34-jarige Izagirre werd 131ste in de individuele tijdrit en stond daarna op een 33ste plaats in het algemeen klassement, op 2.16 uur van gele trui Jonas Vingegaard. Na Imanol Erviti en Enric Mas is Izagirre de derde uitvaller in het team van Movistar voor deze Tour.

Unas que comienzan a abrir camino en el #TDFF; unos que despiden nuestro cuadragésimo @letour_es con su 21ª etapa hacia París. No parte Gorka Izagirre. El guipuzcoano partió a casa ayer sábado tras la CRI para disputar este lunes su cita de casa, la @PVOK_, ante los suyos. pic.twitter.com/suiuUVcX61 — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2022