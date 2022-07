Tour 2022: Geen neerslag verwacht tijdens kasseienrit naar Wallers

We krijgen in de vijfde etappe van de Tour de France 2022 geen herhaling van de etappezege van Lars Boom in 2014. Het blijft namelijk droog in Noord-Frankrijk. Speciaal voor WielerFlits zet Weeronline de weersverwachting voor de kasseienrit naar Wallers op een rij.

De vijfde etappe van de Tour de France bevat maar liefst elf kasseienstroken. Er is goed nieuws voor renners die niet houden van regen in combinatie met kasseien, want neerslag wordt overdag niet verwacht. De afgelopen dagen is het ook droog geweest in de regio. De temperatuur is aangenaam met in de namiddag 22-24 graden in Lille en Wallers-Arenberg. De wind komt uit het westen, waardoor de renners vooral aan het begin van de etappe met een matige zijwind te maken krijgen.

