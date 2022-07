Tour 2022: Peloton wapent zich tegen extreme hitte tussen Rodez en Carcassonne

De voorbije dagen was het al erg warm in de Tour de France, maar vandaag bereikt het peloton zijn kookpunt gedurende de vijftiende etappe tussen Rodez en Carcassonne. In de regio Occitanie zal de thermometer geregeld flirten met de veertig graden Celsius.

De renners in het peloton lijken echter gewapend tegen deze extreme hitte. Met koelvesten voor de start en bidons of nylonkousen met ijs tijdens de rit, hopen de coureurs zichzelf zoveel mogelijk te verkoelen. Ook organisator ASO en de lokale autoriteiten komen met extra maatregelen. “Bij dergelijke temperaturen warmt het wegdek op tot zestig graden”, laat een veiligheidsverantwoordelijke van ASO weten aan persagentschap AFP.

“Het record dateert van 2010. Sylvain Chavanel won toen een rit in de Jura (die naar Station des Rousses, red.) bij een grondtemperatuur van 63 graden.” De lokale brandweermannen zullen grofweg 10.000 liter water spuiten over het smeltende asfalt, om zo de temperatuur van het asfalt wat te laten zakken.

Die #Hitzewelle sorgt dafür, dass bei der #TourDeFrance der Asphalt weich wird. Als Gegenmaßnahme wird Wasser auf die Straße getröpfelt. Und vielleicht fasst das die weltweite Klimapolitik ganz gut zusammen. #TDF2022 #Klimakrise pic.twitter.com/iLdYuk1ldf — Maximilian Rieger (@mjrieger) July 15, 2022