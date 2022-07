Tour 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de laatste Pyreneeënrit

Jonas Vingegaard is op weg naar zijn eerste Tourzege: die conclusie kunnen we wel trekken na de laatste rit door de Pyreneeën. De Deense geletruidrager reed – na een ware show van zijn ploeg Jumbo-Visma – op de slotklim naar Hautacam nog een minuut weg van Tadej Pogačar en heeft nu een nog mooiere voorsprong in het algemeen klassement. WielerFlits zet de verschillen op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 18 van Tour de France

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) – in 71u53m34s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 3m26s

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 8m00s

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 11m05s

5. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 13m35s

6. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 13m43s

7. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 14m10s

8. Romain Bardet (Team DSM) op 16m11s

9. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 20m09s

10. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 20m17s

11. Enric Mas (Movistar) op 24m08s

12. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 33m34s

13. Bob Jungels (AG2R Citroën) op 42m23s

14. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) op 44m58s

15. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 46m09s

16. Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious) op 47m07s

17. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) op 51m38s

18. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 53m00s

19. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 57m59s

20. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) op 1u06m01s

Opgaves: Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Primož Roglič (Jumbo-Visma), Jack Haig (Bahrain Victorious), Guillaume Martin (Cofidis), Ben O’Connor (AG2R Citroën)