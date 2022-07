Tour 2022: Rafal Majka heeft pijnlijke knie na ongelukje in rit naar Foix

Rafal Majka voerde de zestiende etappe de groep der favorieten aan op de Mur de Péguère, totdat hij plots zijn ketting brak en te voet stond. De Pool kon zijn kopman Tadej Pogacar daarna niet langer ondersteunen. Nu blijkt er nog meer schade: Majka heeft na het ongelukkige moment last van zijn knie.

“Hij brak de ketting en toen dat gebeurde, sloeg zijn knie hard tegen de fiets. Nu heeft hij pijn, een zere knie”, vertelde Andrej Hauptman, ploegleider bij UAE Emirates, aan het Deense TV 2 SPORT. Tadej Pogacar zal hopen dat de klachten meevallen, want Majka is zijn belangrijkste helper in de bergen.

Pogacar zag twee andere klimknechten, George Bennett en Marc Soler, al uitvallen. Soler was ziek en kwam dinsdag buiten tijd binnen, Bennett testte eerder al positief op corona. Ook Vegard Stake Laengen verliet reeds de koers vanwege een positieve coronatest.

⚙ Mechanical for @majkaformal who was pacing the Yellow Jersey group. ⚙ Problème mécanique pour @majkaformal alors qu'il menait le groupe @MaillotjauneLCL.#TDF2022 pic.twitter.com/PGewk8Z6Hr — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2022