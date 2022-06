Tour 2022: BikeExchange-Jayco rekent op Groenewegen en Matthews, geen Yates

BikeExchange-Jayco gaat in de Tour de France 2022 vol voor ritsucces met Dylan Groenewegen en Michael Matthews. De hele selectie staat in dienst van de Nederlandse sprinter en de puncheur uit Australië. Er is geen plek voor Simon Yates, die na zijn opgave in de Giro d’Italia nog hoopte op deelname aan de Tour.

Groenewegen en Matthews weten allebei wat het is om te winnen in de Tour. De Leeuw van Amsterdam, die speciaal voor de Ronde van Frankrijk de overstap maakte van Jumbo-Visma naar BikeExchange-Jayco, won al vier etappes. Bling Matthews heeft drie ritzeges en eindwinst in het puntenklassement op zijn naam staan.

“Ik kijk uit naar mijn terugkeer in de Tour de France”, aldus Groenewegen. “De laatste keer dat ik er reed was in 2019. Het was een groot succes voor mij, dus ik ben blij dat ik terug ben. Ik heb een sterke ploeg mee, met de beste steun die ik nodig heb. En ik heb een hele goede lead-out met Luka Mezgec. We hebben al veel samengewerkt dit jaar en een aantal mooie zeges behaald. Dat is ook ons doel in de Tour.”

Uitgebalanceerd

De ploeg rondom de kopmannen bestaat uit Jack Bauer, Luke Durbridge, Chris Juul-Jensen, Nick Schultz en lead-outs Amund Grøndahl Jansen en Luka Mezgec. Ploegmanager Brent Copeland heeft vertrouwen in het achttal. “Onze staf heeft de laatste maanden hard gewerkt om een goed uitgebalanceerd team te selecteren, dat klaar is om te strijden om ritzeges. Dat is ons hoofddoel dit jaar. Elke kans willen we met beide handen aangrijpen”, aldus Copeland.

Hoofd ploegleiding Matthew White ziet vooral een ervaren groep. “In de Tour is het altijd mooi, maar ook stressvol koersen. We hebben een ploeg met renners die kunnen winnen en die op allerlei terreinen kunnen meedoen. Een ding is zeker, deze groep zal hart en ziel leggen in onze dagelijkse plannen en doelen van Kopenhagen tot in Parijs.”