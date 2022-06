Tour 2022: Alpecin-Fenix presenteert ploeg rond Van der Poel en Philipsen

Alpecin-Fenix is de volgende ploeg die zijn definitieve selectie voor de Tour de France naar buiten heeft gebracht. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn de blikvangers.

We beginnen bij de man die vorig jaar bijna een week in het geel rondreed. Mathieu van der Poel maakt zich op voor zijn tweede Tour de France en dit jaar hoopt de alleskunner van Alpecin-Fenix Parijs te halen. Van der Poel reed onlangs met de Giro d’Italia al zijn eerste grote ronde uit. De 27-jarige Nederlander gaat in de komende Tour vooral op jacht naar ritzeges. De groene trui is nog geen doel.

“Drie weken strijden voor die groene trui is een zware mentale belasting. Het neemt bovendien een deel vrijheid weg. Ik ga mij in deze Tour dan ook niet mengen in die strijd, maar wil volop focussen op ritzeges.” Van der Poel ziet in zijn ploegmaat Philipsen wel een kandidaat-winnaar van de groene trui. “Ik weet niet of het voor Jasper een doel wordt. Maar het is wel iets dat hij moet aankunnen.”

Philipsen zal vooral worden uitgespeeld in de échte sprintersritten, Van der Poel kan zich uitleven op meerdere terreinen. Alpecin-Fenix rekent verder op de eveneens niet trage Kristian Sbaragli, de sterke Oostenrijker Michael Gogl, sprintaantrekker Edward Planckaert, de Zwitserse hardrijder Silvan Dillier, de Belgische kilometervreter Guillaume Van Keirsbulck en de Duitse lead-out Alexander Krieger.

De vertrekkende Tim Merlier, die in de Tour van vorig jaar nog een ritzege wist te boeken, is er dit jaar niet bij. De kersverse Belgisch kampioen richt zich wellicht op de Vuelta a España. Ook klimmer Xandro Meurisse valt buiten de boot.