Mathieu van der Poel gaat strijd met Van Aert voor groen niet aan: “Zou een deel vrijheid wegnemen”

“Nee, ik ga mij niet mengen in de strijd voor de groene trui”, vertelt Mathieu van der Poel in ons magazine RIDE. “Het neemt een stuk vrijheid weg, terwijl ik vol wil focussen op ritzeges. Misschien is dit wel iets voor ploegmakker Jasper Philipsen.”

Het was in een interview voor RIDE met voormalige groene trui-winnaars Frank Hoste en Eric Vanderaerden dat Mathieu van der Poel en de groene trui ter sprake kwamen. Hoste zei daarover dat Van der Poel in de strijd om het groen geen partij zou zijn voor Van Aert.

“Mathieu is ietsje explosiever dan Wout, maar die laatste is sterker en vooral… weerbaarder”, aldus Hoste. “Kijk naar hun duels in het veld van een paar jaar geleden. Ik herinner me crossen waarin Mathieu in de tweede ronde wegreed en in geen tijd vijftien seconden pakte, maar Wout bleef knokken en aan de finish was het verschil nog steeds diezelfde 15 seconden. Omgekeerd gooit Van der Poel veel sneller de handdoek. Als hij voelt dat hij niet meer kan winnen, lost hij en zegt ‘foert, morgen beter’. Dat is zijn volste recht, maar voor de groene trui te pakken, moet je drie weken alert zijn. Voor elk punt moet je vechten.”

Focus op ritzeges

Wij legden de uitspraken van Hoste voor aan de kopman van Alpecin-Fenix. “Dat Wout veel veerkracht heeft, is geen geheim”, beaamt Van der Poel. “En dat drie weken strijden voor die groene trui een zware mentale belasting is, ontken ik ook niet. Het neemt bovendien een deel vrijheid weg. Ik ga mij in deze Tour dan ook niet mengen in die strijd, maar wil volop focussen op ritzeges. Niet vergeten dat Wout al een paar grote rondes in de benen heeft. Hij kan die combinatie volgens mij makkelijker aan.”

Van der Poel schuift wel voorzichtig zijn ploegmaat Jasper Philipsen naar voor als potentiële kandidaat voor groen. “Ik weet niet of het voor Jasper een doel wordt. Maar het is wel iets dat hij moet aankunnen. Hij geraakt voldoende vlot de cols over om in een lastige etappe af en toe wat extra punten te pakken in de tussensprints. Maar zelf ga ik mij er dit jaar zeker niet aan wagen.”

