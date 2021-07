Tour 2021: Wilco Kelderman loopt schaafwonden op bij val

Wilco Kelderman is niet ongeschonden gebleven in de negentiende rit van de Tour de France. De kopman van BORA-hansgrohe, de nummer vijf van het klassement, kwam al vroeg ten val en liep daarbij schaafwonden op. Uiteindelijk kwam hij gewoon in het peloton over de streep.

“Het was een zware dag en voor sommige renners was het zwaarder dan verwacht. Veel ploegen hebben nog geen overwinning en doen er alles aan om te proberen nog te winnen. Helaas was Wilco betrokken bij de tweede valpartij, maar gelukkig is hij op enkele schaafwonden na oké. Toch is het geen ideale situatie met het oog op de tijdrit van morgen”, aldus ploegleider Enrico Poitsche van BORA-hansgrohe.

De twintigste etappe is een individuele tijdrit van 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion. Kelderman begint daaraan als de nummer vijf van het klassement. Zijn achterstand op de nummer vier, Ben O’Connor, bedraagt 32 seconden.