Tour 2021: Warren Barguil gaat niet meer van start na val

Warren Barguil verschijnt niet meer aan de start van de veertiende etappe van de Tour de France. De Franse renner van Arkéa Samsic ondervindt te veel hinder van de gevolgen van zijn valpartijen in de afgelopen twee weken. Ook gisteren ging hij tegen de grond.

Barguil, in 2017 winnaar van het bergklassement, was bezig aan zijn zevende Tour de France. Na dertien etappes stond de puncheur 47e in het klassement, op bijna anderhalf uur achterstand van het geel. Gisteren was hij betrokken bij de omvangrijke valpartij op 65 kilometer van het einde van de rit naar Carcassonne.

Ondanks verwondingen over zijn hele rug, een kneuzing aan de rechterenkel en blauwe plekken aan billen en hamstrings, wist hij de finish te bereiken. Na overleg met de ploeg en de medische staf werd besloten dat hij niet meer van start gaat in de veertiende rit. Hierdoor blijft Arkéa Samsic met nog slechts vier renners over in de Tour.

Rescapé des chutes, en souffrance et encore à terre hier, Warren Barguil est contraint d'abandonner @LeTour. Tu t'es battu jusqu'au bout Wawa, we will miss you. 😘 @WarrenBarguil pic.twitter.com/sooaYdQuIz — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 10, 2021