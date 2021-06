Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 3 van Lorient naar Pontivy

De derde etappe van de Tour de France is de eerste vlakke rit uit deze editie en kent Mathieu van der Poel als geletruidrager. Na de start in Lorient wordt in biljartvlakke lijn naar Pontivy gereden, waar de sprinters normaal gesproken om de zege zullen gaan strijden. Wie heeft na 182 kilometer koers nog de meeste kracht in de dijen? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Na twee aankomsten voor de explosiefste renners van het peloton krijgen de sprinters voor het eerst de gelegenheid om voor de overwinning te strijden. Hoewel sprinten niet zijn specialisme is, kan Warren Barguil in deze etappe op extra aanmoedigingen rekenen. De karavaan trekt namelijk over de geboortegrond van ‘Wawa’, die in 2017 twee etappes wist te winnen en dat jaar ook op de bolletjestrui beslag legde.

De derde etappe gaat van start in Lorient, van oudsher een belangrijke havenstad. In de Tweede Wereldoorlog zagen ook de Duitsers de strategische ligging wel in en dus stampten zij er een kolossale onderzeebootbasis uit de grond, waar hun gevreesde U-boten konden aanmeren. Later werd het schier onverwoestbare betonnen bouwwerk door de Franse marine in gebruik genomen, tot het pand in 1997 ‘met pensioen’ ging. Tegenwoordig is het vooral een blijvende herinnering aan de vreselijke oorlogsjaren en worden er rondleidingen gegeven.

Daarnaast heeft Lorient een rijke historie met de wielersport, en dan met name met de Tour. In 1956 werd hier het startsein gegeven voor de etappe naar Angers, waar een kopgroep met achttien minuten voorsprong op het peloton de finish bereikte. Een van de aanvallers, Roger Walkowiak, veroverde het geel. Voor korte tijd zou hij de trui kwijtraken, maar uiteindelijk werd de Fransman een van de verrassende eindwinnaars in Parijs. Recenter, in 2006, kwam Sylvain Calzati hier als winnaar over de streep na een solo. En in 2018 begon hier de etappe naar Quimper, die door de recordwinnaar groene truien, Peter Sagan, werd gewonnen.

Van daaruit volgt de etappe eerst in oostelijke richting de kustlijn van de Golf van Biskaje, om dan het geaccidenteerde binnenland op te zoeken. Het is de regio waar elk jaar de GP du Morbihan en in 2020 het Frans kampioenschap werd gehouden.

Uiteindelijk leidt de route naar de geboortestad van UCI-preses David Lappartient, Pontivy. Daar ligt de streep, na nog twee klimmetjes van vierde categorie, bij het Château des Rohan, het kasteel dat in de vijftiende eeuw werd gebouwd in opdracht van de machtige Bretonse familie Rohan. De laatste kilometers zijn biljartvlak en hier kan de rode loper worden uitgerold voor de pure sprinters, al is het in de diepe finale wel opletten voor een aantal haakse bochten.

Het is weliswaar voor het eerst dat de Tour stopt in het middeleeuwse stadje op de oevers van de rivier de Blavet, maar toch is de verbintenis met de wielersport erg nauw. Naast UCI-baas Lappartient komen hier ook de ritwinnaars Ferdinand en Paul Le Drogo en Jean Gainche vandaan. Ook Fernand Picot, tweemaal winnaar van de GP de Plouay, is hier geboren. Tevens is het de standplaats van de Véloce Club Pontivyen, de fameuze wielervereniging die zich op de opleiding van jonge renners focust.

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.50 uur

Afstand: 182,9 kilometer

Favorieten

Na twee etappes voor de puncheurs, met finishes op de Côte de la Fosse aux Loups en de Côte de Mûr-de-Bretagne, is het maandag tijd voor de eerste sprintersronde in deze Tour. We kijken reikhalzend uit naar een duel tussen mannen als Ewan, Démare en Cavendish, maar toch is het de vraag wie er straks fysiek in staat zijn om voor de ritzege te sprinten. Heel wat rappe mannen kwamen zaterdag namelijk ten val tijdens de openingsrit.

Caleb Ewan kwam de eerste etappes gelukkig zonder kleerscheuren door en dus lijkt de Australiër klaar om maandag een glansrol te vervullen. De sprinttroef van Lotto Soudal is op papier de grote favoriet voor de etappe van maandag. En meteen ook voor alle andere (potentiële) sprintetappes in deze Tour. Intrinsiek is Ewan de snelste van het lot en daarnaast beschikt hij over een hele luxueuze sprinttrein. Aan mannen als Tosh Van der Sande, Brent Van Moer, Roger Kluge en Jasper De Buyst om de rode loper uit te rollen.

Ewan liet in aanloop naar de Tour al zijn snelle benen spreken, door in de Giro d’Italia op sublieme wijze twee etappes te winnen en in de Baloise Belgium Tour tweemaal aan het langste eind te trekken. The Pocket Rocket staat al op vijf etappezeges in de Tour en zal zijn zegetotaal nog verder willen opkrikken. In Pontivy volgt normaal gesproken een uitgelezen kans om de zesde Tourzege uit zijn carrière binnen te halen. Alleen, Ewan zal het zeker niet op een presenteerblaadje krijgen van de andere ploegen met sprintambities.

We denken spontaan aan Groupama-FDJ, de ploeg van Arnaud Démare. De zegekoning van 2020 is ook dit jaar weer uitstekend op dreef in het tenue van de Franse WorldTour-formatie. De inmiddels 29-jarige Fransman mocht ook dit jaar alweer acht keer een zegegebaar bedenken, al won Démare voornamelijk in de wat kleinere wedstrijden. Voor zijn laatste ritzege in de Tour moeten we al weer wat langer terug in de tijd: in 2018 was hij in de derde Tourweek de beste in de achttiende etappe naar Pau.

Drie jaar na zijn tweede en voorlopig laatste ritzege in de Tour is Démare weer terug in de Franse ronde, in de hoop weer succesvol te zijn voor eigen volk. Aan zijn sprinttrein hoeft het niet te liggen, al is het uitvallen van Ignatas Konovalovas wel een flinke streep door de rekening. Maar met Bruno Armirail, Stefan Küng, Miles Scotson en Jacopo Guarnieri als locomotieven hoeft Démare zich geen zorgen te maken. Op papier is die laatste bovendien ook een van de snelste sprinters in dit peloton, vlak achter Ewan.

Wie ook over de intrinsieke snelheid beschikt om een Touretappe te winnen, is Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix was voor de Tourstart ook een van de topfavorieten voor de vlakke etappes, maar Merlier was afgelopen zaterdag een van die vele slachtoffers van de massale valpartij(en) tijdens de openingsetappe. Met een gekneusde dij en verstuikte enkel is het allesbehalve lekker sprinten, al heeft hij twee dagen gehad om ‘te herstellen’. Maar is het überhaupt wel mogelijk om tijdens een grote ronde te herstellen van kwetsuren?

Dat is de hamvraag en daarom geven we Merlier slechts een sterren voor de etappe van maandag. In topvorm is de Oost-Vlaming zeker een van de grote favorieten voor de dagzege, nu houden we een slag om de arm. Het kan best zijn dat Alpecin-Fenix, de ploeg van Merlier, voor de etappe besluit om vol de kaart-Jasper Philipsen te trekken. Alleen: ook Philipsen is een twijfelgeval na diens knieproblemen in aanloop naar de Tour. “Het is een klein risico. Achteraf zal blijken of het het risico waard was.”

“Misschien hebben we het helemaal fout, maar we hopen van niet. Doel is Jasper de eerste dagen zoveel mogelijk achter de hand te houden, zodat zijn blessure helemaal kan genezen”, liet ploegleider Christoph Roodhooft ons voor de start van de Ronde van Frankrijk weten. Nu Merlier echter verre van okselfris is, is de ploeg misschien wel gedwongen om al wat vroeger voor Philipsen te gaan. Of is het aan geletruidrager Mathieu van der Poel om de kastanjes uit het vuur te halen in de eerste sprintersetappe naar Pontivy?

De Nederlander beschikt zeker over de snelheid om mee te doen voor een dichte ereplaats, en waarom niet een tweede ritzege? De alleskunner zit weliswaar met de Olympische Spelen van Tokio in zijn hoofd en een zware valpartij in de Tour is funest voor zijn kansen op Olympisch goud op de mountainbike. Maar het management gaf aan dat Van der Poel in de gele trui wellicht voorrang krijg in de sprint.

Een gele trui laten werken in een sprinttrein, terwijl we weten dat Van der Poel ook zelf kan sprinten? “Dat is de vraag die zich opdringt hoe we dat gaan aanpakken. Ik vind het moeilijk om een gele trui die Mathieu van der Poel noemt in een trein te zetten. Dat vind ik moeilijk, zeker gezien onze ambities. We moeten daarom heel goed kijken wat we doen”, gaf Christoph Roodhooft aan voorafgaande aan de Tour.

Als we kijken naar de etappe van maandag en we zien de laatste kilometers, dan komen we ook snel uit bij Mark Cavendish. De Brit werd in extremis in de Tourselectie gedropt als vervanger voor de geblesseerde Sam Bennett. Het is voor de 36-jarige Brit überhaupt al een overwinning dat hij dit jaar, na zoveel pech en gezondheidsproblemen, aan de start staat van de Tour. Vorig jaar leek hij nog met stille trom afscheid te nemen, nu wordt hij weer genoemd bij de favorieten voor een vlakke etappe in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Cavendish heeft dit jaar laten zien dat hij nog altijd bijzonder hard kan sprinten. In de Ronde van Turkije leverde hem dit vier etappezeges op en ook in de Baloise Belgium Tour was hij succesvol. In die laatste rittenkoers versloeg hij in de slotetappe niemand minder dan Merlier, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Nacer Bouhanni en Ewan! Cavendish kan het dus nog altijd, al is de Tour de France natuurlijk niet te vergelijken met de Baloise Belgium Tour. Cav moet het ook weer bewijzen op het allerhoogste niveau.

Het is wellicht te mooi om waar te zijn, maar op papier zijn er maar weinig renners in deze Tour sneller. Daarnaast beschikt de dertigvoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk met Michael Mørkøv over de beste lead out-renner ter wereld. Verder bestaat de Deceuninck-Quick-Step-trein uit Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo en Davide Ballerini. Is het genoeg om Cavendish naar de zege te piloteren? Mocht de Brit niet in staat zijn om mee te sprinten, dan is Ballerini een gevaarlijke klant voor de dagzege.

Nog een kandidaat voor de ritzege: Wout van Aert. De Belg bleek in het weekend niet sterk genoeg om voor de zege te strijden op de Côte de de la Fosse aux Loups- en Mûr-de-Bretagne, maar misschien komt Van Aert in een vlakke etappe wel beter voor de dag. De renner van Jumbo-Visma zal zeker niet allerlei risico’s nemen voor ritwinst, gezien zijn rol binnen de ploeg en de Olympische ambities, maar Van Aert is een kei in het positioneren en kan in de finale wellicht profiteren van de haakse bochten.

Team DSM rekent in de vlakke sprintetappes op Cees Bol, die vorig jaar al bijna een Tourzege wist te boeken in Privas. De 25-jarige renner uit Noord-Holland kende een moeizame voorbereiding richting de Tour, maar is nu volledig verlost van zijn ziektekiemen en krijgt maandag een eerste kans op dagsucces. Bol, die nog weleens moeite heeft om zichzelf goed te positioneren, kan in de finale rekenen op de sprinttrein Søren Kragh Andersen-Joris Nieuwenhuis-Casper Pedersen-Nils Eekhoff. Niet verkeerd!

Peter Sagan is op jacht naar zijn achtste groene trui, maar begon zijn campagne niet al te best. Ook de Slowaak was betrokken bij de massale valpartij in de openingsetappe en kon zo geen punten sprokkelen op de Côte de de la Fosse aux Loups. Een flinke streep door de rekening, aangezien Sagan het vooral moet hebben van dat soort etappes. Het is voor de renner van BORA-hansgrohe zaak om maandag weer bij de les te zijn om zo hoog mogelijk te eindigen in Pontivy. Winnen is misschien iets te hoog gegrepen, al weet je het bij Sagan nooit.

Trek-Segafredo hoopt in dit soort etappes vooral te scoren met Mads Pedersen, maar de Deense ex-wereldkampioene rijdt na een valpartij in de eerste etappe ook rond met enkele kneuzingen. De vraag is of Pedersen al voldoende is hersteld om ook echt mee te doen voor de overwinning. Is het antwoord nee, dan is het aan Jasper Stuyven of Edward Theuns om een mooie ereplaats uit de brand te slepen. De twee Belgen beschikken niet over de pure snelheid om te winnen in Pontivy, maar kunnen wellicht verrassen.

Voor mannen als Michael Matthews (Team BikeExchange), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Magnus Cort (EF Education-Nippo) en Christophe Laporte (Cofidis) zijn de laatste kilometers eigenlijk niet selectief genoeg, al is Matthews wel uitstekend begonnen aan deze Tour. Arkéa-Samsic hoopt Nacer Bouhanni zo goed mogelijk af te zetten, maar de veelbesproken Fransman heeft dit jaar nog geen wedstrijd gewonnen. Zijn ploegmaat Daniel McLay lag zaterdag bij een valpartij en kampt met rugklachten.

Israel Start-Up Nation speelt good old André Greipel uit in de sprints. De inmiddels 38-jarige Duitse krachtpatser won dit jaar al twee wedstrijden in Spanje, maar de Tour is nog wel even andere koek. We noteren verder de namen van Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Iván García (Movistar), Carlos Barbero en Max Walscheid (Qhubeka NextHash), Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Luka Mezgec (Team BikeExchange) en Anthony Turgis en Edvald Boasson Hagen namens TotalEnergies.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Arnaud Démare, Mark Cavendish

** Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Cees Bol

* Tim Merlier, Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Michael Matthews

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De renners doen er goed aan om bij de start een regenjasje aan te doen, aangezien het weleens flink kan regenen in Lorient. Onderweg worden ook de nodige buien verwacht, terwijl de gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de vijftien graden Celsius. Er staat een matige tot zwakke wind.

De derde etappe van de Tour de France is vanaf 14.20 uur live te volgen via de NOS op NPO1 en Sporza op Eén. De etappe is vanaf het begin ook live te zien via Eurosport en de online-kanalen van Eurosport en GCN. WielerFlits komt natuurlijk ook weer met een eigen liveblog.