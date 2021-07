Tour 2021: Voorbeschouwing tweede individuele tijdrit naar Saint-Emilion

De voorlaatste etappe van deze Tour de France bestaat uit een individuele tijdrit van 30,8 kilometer door de wijnranken van de omgeving van Bordeaux. De strijd om de gele trui is beslist, maar er staat nog wel een dagzege op het spel. En wie finisht er straks nog meer op het eindpodium in Parijs? We wikken en wegen de kansen van de kanshebbers!

Parcours

Alles of niets wordt het. Wie nog een gooi wil doen naar de gele trui moet dat in deze laatste tijdrit bewerkstelligen. Met een afstand van 30,8 kilometer is deze rit tegen klok lang genoeg om een kleine achterstand om te buigen in een voorsprong.

Voor alle wielerfans was het hopen op net zo’n zinderingwekkend spannende ontknoping als vorig jaar, toen er ook een tijdrit gereden werd op de voorlaatste dag. Tadej Pogačar zette de Tour op z’n kop door in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles de rit te winnen én de eindzege veilig te stellen.

De ontketende Sloveen verpulverde de ogenschijnlijk geruststellende voorsprong van 57 seconden van zijn landgenoot en tot dat moment nog geletruidrager Primož Roglič. Maar de kans dat we opnieuw zo’n spannende ontknoping krijgen, is nihil. Deze zaterdag zien we geen steile bergop finish als op La Planche des Belles Filles, maar een vlakke tijdrit tussen Libourne en het beroemde wijndorp Saint-Emilion.

Na de finish van vrijdag in Libourne vertrekken de renners om beurten vanuit het centrum van dit plaatsje dat aan de Dordogne ligt. Het traject is te omschrijven als vlak én bochtrijk. We tellen niet minder dan veertien scherpe bochten. Het is dus geen kwestie van alleen hard stoempen op de rechte stukken, maar ook tijdig afremmen, strak insturen en daarna weer optrekken; na iedere bocht weer proberen zo snel mogelijk terug in je ritme komen.

Onderweg zijn twee tussenpunten neergelegd door de organisatie, die liggen na 7,6 kilometer en 20,1 kilometer op het parcours.

De route leidt door een van de beste wijngebieden die Frankrijk rijk is. Opgericht door de Romeinen. Het gebied profiteerde van de ligging aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, waardoor er in de elfde eeuw veel kerken, kloosters en hospices werden gebouwd. Finishplaats Saint-Emilion is vanwege de vele mooie historische monumenten beschermd met de officiële UNESCO-erfgoedstatus.

Start: 13.05 uur (eerste renner)

Finish: tussen 17.55 en 18.00 uur (laatste renner)

Afstand: 30,8 kilometer

Starttijden individuele tijdrit

Favorieten

Dit jaar geen apotheose zoals op de flanken van La Planche des Belles Filles. Daarvoor is de voorsprong van geletruidrager Tadej Pogačar simpelweg te groot. Het is vooral uitkijken naar het gevecht om de laatste twee podiumplekken en vanuit Nederlands oogpunt is de strijd tussen Ben O’Connor en Wilco Kelderman om plaats vier nog interessant. En natuurlijk staat er nog een prestigieuze ritzege op het spel. Voor de nog aanwezige tijdritspecialisten is rit twintig een belangrijke test richting de Spelen in Tokio.

Wout van Aert moest in de eerste tijdrit naar Laval nog genoegen nemen met de vierde plaats, maar het zou ons verbazen mocht de renner van Jumbo-Visma nu niet meedoen om de ritzege. Van Aert heeft duidelijk de stijgende lijn te pakken, won al met verve de etappe over de Mont Ventoux en maakte de voorbije bergritten indruk als meesterknecht van Jonas Vingegaard. De Belg besloot zich vrijdag niet te mengen in het sprintgeweld, allemaal met het oog op de laatste tijdrit van deze Tour naar Saint-Emilion.

Voor Van Aert is de individuele beproeving tegen de klok in de omgeving van Bordeaux een belangrijke graadmeter richting de olympische tijdrit in Tokio. De coureur van Jumbo-Visma zal graag een tik willen uitdelen aan de concurrentie, zo vlak voor de Spelen. Van Aert zal over een goede dag moeten beschikken om jongens als Stefan Küng en Tadej Pogačar van zich af te houden, maar in de vorm van de voorbije dagen moet de Belg in staat zijn om zijn tweede ritzege te boeken in deze Tour.

Twee renners zijn wellicht in staat om Van Aert van een nieuwe ritzege te houden. De voornaamste concurrent is een Sloveen, draagt al een tijdje de gele trui en is op weg naar zijn tweede opeenvolgende Tourzege. De dominantie van Tadej Pogačar begon na de eerste individuele tijdrit van Changé naar Laval. De renner van UAE Emirates liet die dag zien dat hij ook relatief vlakke tijdritten naar zijn hand kan zetten. Van Aert moest toen een halve minuut prijsgeven op Pogačar, maar inmiddels lijken de verhoudingen weer anders te liggen.

Pogačar is nog altijd in topvorm, getuige zijn ritzeges in de laatste Pyreneeënritten, maar met de vorm van Van Aert gaat het inmiddels ook crescendo. Die laatste kan zich bij momenten wat wegstoppen, om zo energie te sparen voor de tijdrit, terwijl Pogačar als leider in de koers elke dag volle bak moet geven. Dat kan zaterdag net het verschil betekenen tussen winst en verlies. En toch mogen we Pogačar zeker niet uitvlakken. De jonge Sloveen heeft al vaker de wielerwereld weten te verbazen, dus wie weet wat er mogelijk is.

De derde topfavoriet voor de dagzege luistert naar de naam Stefan Küng. De Zwitserse tijdritspecialist baalde als een stekker na de binnenkomst van Pogačar in Laval. De renner van Groupama-FDJ mocht enige tijd plaatsnemen in de hotseat, maar uiteindelijk wist alleen Pogačar nog onder zijn tijd te duiken. Zaterdag krijgt Küng een uitgelezen mogelijkheid om sportieve revanche te nemen. De Europese kampioen tegen de klok kon zich de voorbije dagen wat sparen met het oog op de tijdrit. Werpt dat straks zijn vruchten af?

Pogačar is overigens niet de enige klassementsrenner die zaterdag met winstambities aan de start mag staan. Jonas Vingegaard, toch wel de revelatie van deze Tour, heeft inmiddels ook al naam gemaakt als tijdrijder. In de eerste chrono eindigde hij erg knap als derde, achter Pogačar en Küng, en dus mogen we hem zeker niet uitvlakken voor de dagzege. Vingegaard zal zo hard mogelijk moeten doortrappen, aangezien hij nog in gevecht is met Richard Carapaz om de tweede plaats in het eindklassement.

Een andere renner om zaterdag in de gaten te houden is Kasper Asgreen. De sterke Deen, zesde in de eerste tijdrit naar Laval, heeft in deze Tour al behoorlijk wat indruk gemaakt als aanvaller en luxeknecht van Mark Cavendish. In de voorlaatste etappe hoeft Asgreen eens niet om te kijken naar zijn Britse teamgenoot. Een andere ploegmaat van Asgreen, Mattia Cattaneo, is ook een gevaarlijke klant voor de tijdrit. De Italiaan werd achtste in Laval en was in deze Tour alomtegenwoordig. Kan Cattaneo nog een laatste keer pieken?

Mikkel Bjerg verzamelde als tijdrijder al heel wat adelbrieven. Zo werd de sterke Deen liefst drie keer wereldkampioen bij de beloften. In de tijdrit naar Laval finishte hij net buiten de top-10, maar sindsdien moest Bjerg zich bijna elke dag binnenstebuiten trekken voor zijn kopman Tadej Pogačar. Dat deed de 22-jarige overigens met verve, maar de vraag is wel of Bjerg nog wat in de tank heeft om zaterdag een goede tijdrit te rijden. Dit geldt ook voor ploegmaat Brandon McNulty, die na een moeilijk begin steeds beter begint te koersen.

Ook de naam van Stefan Bissegger komen we, en terecht, vaak tegen in voorbeschouwingen op tijdritten. De jonge Zwitser van EF Education-Nippo won dit jaar al een tijdrit in Parijs-Nice en liet ook in de UAE Tour, Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland zien uit het goede tijdrijdershout gesneden te zijn. De 22-jarige Bissegger zag deze Tour echter al best vaak het asfalt van dichtbij en dat is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor het herstel. Is hij fysiek in staat om een topprestatie neer te zetten?

Onze laatste ster gaat naar Jonathan Castroviejo van INEOS Grenadiers. De Spanjaard maakte deze Tour een ijzersterke indruk in dienst van Richard Carapaz en mag in de laatste tijdrit ongetwijfeld wél voluit gaan. Andere renners die een goede tijdrit kunnen rijden zijn Magnus Cort (EF Education-Nippo), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Luke Durbridge (Team BikeExchange), Max Walscheid (Qhubeka NextHash), Geraint Thomas, Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Pierre Latour (TotalEnergies) en Julian Alaphilippe in dienst van Deceuninck-Quick-Step.

Algemeen klassement na negentien etappes 1. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 5m45s

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 5m51s

4. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 8m18s

5. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 8m50s

6. Enric Mas (Movistar) op 10m11s

7. Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) op 11m22s

8. Guillaume Martin (Cofidis) op 12m46s

9. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 13m48s

10. Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) op 16m25s

Naast de strijd om de dagzege is het nog uitkijken naar het gevecht om de ereplaatsen in de algemene rangschikking. Pogačar hoeft zich geen zorgen meer te maken om zijn gele trui. Jonas Vingegaard is tweede, maar voelt de hete adem van Richard Carapaz in zijn nek. Het verschil is zes seconden, al is de Deen op papier wel de betere tijdrijder. Wilco Kelderman, die vrijdag opnieuw ten val kwam, kan ook nog naar boven kijken, maar dan moet hij wel 32 seconden goedmaken op de Australiër Ben O’Connor.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Tadej Pogačar, Stefan Küng

** Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo

* Mikkel Bjerg, Jonathan Castroviejo, Stefan Bissegger, Brandon McNulty

Weer en TV

In Libourne, waar het startpodium staat van de individuele tijdrit, blijft het de hele dag droog. Het belooft zomers weer te worden in de omgeving van Bordeaux. Het kwik loopt op tot dertig graden Celsius. De wind waait zwak tot matig en zal niet verder aanwakkeren.

De individuele tijdrit is vanaf het begin live te volgen via Eurosport 1 en de Eurosport Player. De NOS (NPO1) en Sporza (Eén) komen omstreeks 14.00 uur met live-beelden van de chrono naar Saint-Emilion. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

