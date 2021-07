Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 19 van Mourenx naar Libourne

De negentiende etappe van de Tour de France 2021 is 207 kilometer lang, biljartvlak en gaat hoogstwaarschijnlijk ten prooi vallen aan de sprinters. De rappe mannen die de vele hoogtemeters van de voorbije weken overleefd hebben, zullen vrijdag hun gram mogen halen in Libourne. Tekent Mark Cavendish voor zijn 35ste ritzege of weet iemand hem te verslaan? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De rappe mannen die de bergen hebben overleefd, krijgen weer kans op dagsucces. De negentiende etappe leidt van Mourenx dwars door het bosrijke Les Landes naar Libourne. Op een bergje van vierde categorie na speelt het hoogteprofiel vandaag geen rol. De 207 kilometer lange rit is zo goed als vlak.

Startplaats Mourenx is voor Merckxisten bijna heilige grond. Het is een stadje waar er vele van zijn in Frankrijk, maar wat Mourenx onderscheidt is dat Eddy Merckx er in 1969 een van zijn vele straffe solo’s afrondde. De destijds 24-jarige Kannibaal, bezig aan zijn eerste Tour de France, draagt dan al de gele trui met meer dan acht minuten voorsprong.

Op die broeierig warme 15 juli 1969 verpulvert hij zijn concurrenten in de 214,5 kilometer lange koninginnenrit tussen Luchon en Mourenx met onderweg vier zware cols, waaronder de Tourmalet en Aubisque. Ondanks zijn riante voorsprong begint Merckx met nog 75 kilometer aan een ongekende solo die eindigt in Mourenx. De nummer twee die dag, Michele Dancelli, finisht meer dan acht minuten later. De endurance racer van het naar Eddy Merckx vernoemde fietsenmerk is vernoemd naar deze iconische overwinning: de Eddy Merckx Mourenx 69.

Terug naar de koers van 2021. De route trekt in een bijna rechte streep naar het noorden. Halverwege de etappe rijdt de Tourkaravaan door het Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Een hele mond vol. Het bos van les Landes de Gascogne is het grootste woudbos van Europa. Het is in de negentiende eeuw door de mens gezaaid om de duinen af te bakenen en de vochtige zones van le Landes droog te leggen.

Voor de renners van de kleinere teams is deze rit een mooie kans om in de aanval te gaan en heel wat uren in het beeld van de televisiecamera te rijden. De kans op de ritzege zal minimaal zijn, want alles wijst in de richting van een massasprint. Bij een straffe wind zou deze etappe ook op een waaierfestijn kunnen uitdraaien. De kustlijn is slechts een dertigtal kilometer van het parcours verwijderd dus wind van zee is niet uitgesloten.

Aankomstplaats is Libourne, dat ten noordoosten van Bordeaux ligt. Dit is tevens de geboortegrond van Groupama-FDJ-renner Mickaël Delage. De 35-jarige Fransman is trouw gebleven aan zijn roots. Hij woont tegenwoordig op een half uurtje rijden van Libourne in een plaatsje dat luistert naar de mooie naam: Montpon Ménestérol.

In de finale gaan de sprintersploegen hun krachten goed moeten verdelen. De laatste kilometers gaan over de lange brede wegen van de D1089. Bochten zijn hier schaars. Het is dus belangrijk om met je sprinterstreintje niet te vroeg op kop te komen, want de verwachting is dat er een moordend tempo gereden zal worden om late uitvallen te voorkomen. Na het oversteken van de rivier de Dordogne is de finishstreep getrokken op de oostelijke randweg in Libourne.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.35 uur

Afstand: 207 kilometer

Favorieten

De sprinters in deze Tour de France hebben al die verdomde bergen niet overleefd om er in Libourne een vluchter met de zege aan de haal te laten gaan. De ploegen van de rappe mannen zullen hun verantwoordelijkheid nemen, en dan denken we vooral aan Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix. Als zij de kopgroep klein weten te houden, is een koninklijke massasprint onontkoombaar.

En dan is de grote man waar we naar uitkijken natuurlijk Mark Cavendish. Deze ronde staat de Britse kopman van Deceuninck-Quick-Step al op vier overwinningen, waardoor hij zijn totaal heeft aangescherpt tot 34 ritzeges in de Tour de France. Eddy Merckx deelt die koppositie nog met Cavendish, maar de sprinter kan in Libourne ‘de Kannibaal’ definitief achter zich laten. Door L’Équipe is Cavendish al omgedoopt tot ‘de Kannibaal van de sprints’ en met zijn indrukwekkende trein lijkt hij onverslaanbaar. Alle eindsprints die hij reed deze Tour werden een prooi voor Cav.

De grootste concurrent voor de ritoverwinning is misschien wel Jasper Philipsen. Door de suprematie van Cavendish is het voor Philipsen vooral ereplaatsen rapen in de vlakke etappes: tweede, derde, tweede, derde, derde. Alpecin-Fenix heeft vertrouwen in hun sprinter getoond en was eerder al bereid om, ondanks de opgaves van Mathieu van der Poel en Tim Merlier, te werken voor Philipsen. De lead-out zoals Deceuninck-Quick-Step die heeft, die heeft Alpecin-Fenix niet. Wel laat Philipsen zien dat hij de snelheid heeft, maar om te winnen moet alles op zijn plaats vallen. Plaatsing en timing is daarbij van levensbelang.

Wout van Aert grapte dat hij misschien wel de laatste vijf etappes kon winnen van deze Tour. Op de Col du Portet en Luz Ardiden lukte het niet, misschien in de vlakke aankomst in Libourne wel. Van Aert kan (bijna) alles en werd al eens tweede in een sprint achter Cavendish. Alleen: de Belgische kampioen heeft inmiddels aangegeven dat hij zich vrijdag niet zal mengen in de massasprint. “Als er zich iemand van ons zal tussen gooien, dan wel Mike. Ik zeker niet.” Van Aert focust zich volledig op de tijdrit van zaterdag.

In de strijd om de groene trui is de afgelopen week de spanning behoorlijk toegenomen. Michael Matthews is de grootste concurrent van Mark Cavendish en de Australiër kan bij een ritwinst een groot deel van zijn achterstand goedmaken. Het probleem is dat Matthews intrinsiek niet opgewassen is tegen de Brit in een vlakke sprint. Voor de grote man van Team BikeExchange zal het zaak zijn om een goede ereplaats te pakken om de schade te beperken in het puntenklassement. De massasprint winnen lijkt een brug te ver.

Datzelfde geldt ook voor Sonny Colbrelli, die zich in de overgangsetappes en bergritten (!) van voren heeft laten zien. De Italiaanse kampioen van Bahrain Victorious heeft zich echter al neergelegd bij de suprematie van Cavendish. “Ik heb mijn laatste kans op ritwinst al gehad. Ik kende ook wat problemen in de massasprints. Daar verloor ik veel posities en dus ook punten”, vertelde hij enkele dagen terug. Voor Colbrelli is het uitkijken naar de eindstreep in Parijs, maar een ereplaats in Libourne zit er wel in.

Het sprintersveld is namelijk behoorlijk gedecimeerd in deze Tour de France. Caleb Ewan, Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Arnaud Démare, Bryan Coquard, Daniel McLay, Peter Sagan, Roger Kluge, Edvald Boasson Hagen, Nacer Bouhanni… Het zou een aardige top-10 zijn van een Touretappe, maar het zijn de rappe mannen die al uit koers zijn. Dat biedt kansen voor andere snelle renners van de tweede lijn.

Danny van Poppel is er daar een van. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert werd door ploegleider Hilaire Van der Schueren om de oren geslagen in een interview nadat zijn eerste sprints mislukten. In Carcassonne werd Van Poppel knap vijfde en hij toonde zich in de bergrit naar de Col du Portet in de aanval. Wellicht zit een nieuwe top-5 erin? Een andere Nederlandse kanshebber is Cees Bol van Team DSM, maar voor hem en de ploeg is deze Tour vooralsnog een overlevingstocht. De trein van Bol was in Carcassonne nog behoorlijk sterk, maar het afmaken lukte niet. Alleen een heropleving kan Bol succes bezorgen.

Andere outsiders op de ritwinst? Dan denken we aan Iván García, die in licht oplopende finish in Carcassonne de sprinters probeerde te verrassen. De Spanjaard van Movistar werd uiteindelijk vierde. Of een sprinter als Christophe Laporte, de renner van Cofidis die het vooral moet hebben van lastige aankomsten. Ook good old André Greipel (Israel Start-Up Nation), Jasper Stuyven, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Magnus Cort (EF Education-Nippo) en Max Walscheid (Qhubeka NextHash) zullen zich durven mengen in de eindsprint.

De laatste naam die we nog willen noemen is die van Michael Mørkøv. De Deen is al enkele jaren de trouwe lead-out van Deceuninck-Quick-Step. Of hij nu voor Sam Bennett of Mark Cavendish werkt, Mørkøv weet de kopman meer dan regelmatig naar de winst te loodsen. Hij ontvangt daarvoor compliment op compliment. De soevereiniteit van de ploeg in de sprints, en het feit dat Cavendish al vier zeges op zak heeft, kan een reden zijn om Mørkøv eens te laten winnen als dank voor al zijn hulp. Er waren al enkele sprints waarbij het leek alsof de Deense hardrijder in moest houden om zijn kopman te laten winnen. Dus, waarom niet?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Jasper Philipsen, Danny van Poppel

** Michael Mørkøv, Michael Matthews, Sonny Colbrelli

* Christophe Laporte, Cees Bol, Mads Pedersen, Iván García

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Mourenx is het vrijdagmiddag zo’n 23 graden Celsius. De zon schijnt achter een licht wolkendek en er staat een matige wind uit noord-noordwestelijke richting. Finishstad Libourne kan op nog warmere temperaturen rekenen, tot de 28 graden aan het einde van de middag. Ook daar is het zonnig en komt de wind met windkracht 2 uit noordelijke richting. Tegenwind dus voor de heren renners.

De etappe wordt integraal uitgezonden door Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De uitzendingen beginnen rond 12.10 uur. De NOS (NPO1) en Sporza (Eén) komen omstreeks 13.30 uur met live-beelden van de etappe naar Libourne. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: Etappe 19 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten. Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 19: Mourenx – Libourne