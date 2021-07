Tour 2021: Voorbeschouwing Pyreneeënetappe naar Andorra la Vella

De Tour de France duikt in de vijftiende etappe naar Andorra la Vella opnieuw de bergen in. Over een afstand van ruim 191 kilometer beklimmen de renners vier Pyreneeëncols, dus het belooft een belangrijke dag te worden voor de klassementsrenners. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Vrijwel de hele Tour de France 2021 speelt zich af op Frans grondgebied. Toch steekt het peloton tweemaal de landsgrenzen met buurstaatje Andorra over, de eerste keer in de vijftiende etappe waarin de klimgeiten aan hun trekken komen en het dak van de ronde wordt opgezocht.

In het Franse schildersdorp Céret, in het dal van de Tech, wordt voor het eerst het startsein gegeven voor een Touretappe. Onder anderen beroemde kunstenaars als Pablo Picasso, Georges Braque en Juan Gris verbleven hier korte of lange tijd. Het wordt dan ook wel het Mekka van het kubisme genoemd. Daarnaast komen de voormalige rugbyspeler Guilhem Guirado en vijfvoudig olympisch biatlonkampioen Martin Fourcade hiervandaan.

Bovendien ligt Céret aan het eind van de lange afdaling van de Col d’Ares, waar in de Tour van 1968 de aanvallers Roger Pingeon en Franco Bitossi werden bijgehaald en Jan Janssen daarna in Canet-Plage de etappezege pakte.

Vanuit de start krijgen de renners meteen de eerste klimmetjes voor de wielen met de Col de Llauro en de Col de Fourtou. Het zijn slechts opwarmertjes voor de beklimmingen die later in de etappe volgen. Via het dal van de rivier de El Bolès gaat de route naar Bouleternère en Prades, aan de rand van de Catalaanse Pyreneeën.

Daar rijden de renners vanuit Olette eerst de Montée de Mont-Louis (8,4 km aan 5,7%) van eerste categorie omhoog. Na de top blijft de weg nog verder oplopen tot het gezellige skistadje Font-Romeu. Daarna volgt een afdaling van ruim vijftien kilometer naar Ur en Enveitg, dicht bij de grens met Spanje.

Vervolgens wordt aan de Col de Puymorens (5,9 km aan 4,6%) van tweede categorie begonnen, die in feite met de Port d’Envalira (10,7 km aan 6,2%) van eerste categorie een lange, getrapte beklimming vormt. Vanuit Latour-de-Carol gerekend, waar de klim eigenlijk al begint, is het zelfs 32 kilometer naar de top. Als de renners bovenkomen op de Port d’Envalira, op 2.408 meter hoogte, bevinden zij zich inmiddels op Andorrese grond.

Degene die als eerste de bergsprint doorkruist, strijkt niet alleen punten voor de bolletjestrui op, maar sleept ook de Souvenir Henri Desgrange in de wacht: deze premie wordt elk jaar toegekend aan de renner die de hoogste top van de Tour als eerste passeert.

Na de Port d’Envalira volgt een lange afdaling die uiteindelijk uitkomt in Andorra la Vella, de aankomstplaats van deze etappe. De renners rijden echter niet helemaal naar beneden, want in Encamp slaan zij namelijk rechtsaf naar de vele haarspeldbochten van de Col de Beixalis (6,4 km aan 8,5%) van eerste categorie. Deze klim is vooral in de eerste vier kilometer nogal onregelmatig met een maximale stijging tot achttien procent. Na de top is het via Anyós nog 14,5 kilometer naar de meet, en de tweede rustdag van de Tour.

Andorra la Vella was al drie keer startplaats in de Tour, maar slechts een maal was hier de streep neergelegd. In 1964 liet Julio Jiménez zich hier van zijn sterkste kant zien. De Spanjaard kwam met een voorsprong van bijna negen minuten op alle grote klimmers over de finish, na een etappe over de Col de la Perche, de Col de Puymorens en de Port d’Envalira. In de jaren daarna zou Jiménez drie keer het bergklassement winnen: in 1965, 1966 èn 1967.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 17.28 en 18.05 uur

Afstand: 191,3 kilometer

Favorieten

Daags voor de tweede rustdag staat het Tourpeloton weer een grote bergetappe te wachten. Met dat pauzemoment in het vooruitzicht, kunnen de klassementsrenners nog eens plankgas geven. Ook biedt deze dag kansen voor klimmers die al kansloos zijn in de strijd om het geel en via de ontsnapping voor de overwinning kunnen gaan.

Met meerdere minuten voorsprong in het klassement heeft Tadej Pogačar de Tour de France al meerdere dagen in een wurggreep. De manier waarop hij in de Alpenetappes de concurrentie tot gruis vermaalde, was indrukwekkend. Toch bleek ook de Sloveen maar een mens, toen hij op de Mont Ventoux de eerste tekenen van zwakte vertoonde. Zijn doel zal vooral geen tijd verliezen zijn, maar als de klassementsrenners om de zege gaan rijden is Pogi wellicht de beste.

Het kan weleens de dag worden van de nummer vier in het klassement, Jonas Vingegaard. De Deense renner van Jumbo-Visma was de sterkste klimmer in de favorietengroep op de iconische Mont Ventoux. Hoewel hij zijn voorsprong niet kon vasthouden in de afdaling naar Malaucène, heeft hij aangetoond dat we in de bergetappes die nog komen gaan maar beter rekening met hem kunnen houden.

Jumbo-Visma heeft echter ook nog andere troefkaarten voor deze etappe. Hoewel de ploeg ook kan besluiten dat haar overgebleven renners bij Vingegaard moeten blijven, staan zowel Wout van Aert, Steven Kruijswijk als Sepp Kuss ver genoeg in het klassement om mee te gaan in een lange ontsnapping. Van Aert bewees in de etappe naar de Mont Ventoux al dat hij wel raad weet met een zware bergrit.

Richard Carapaz was in de veelbesproken bergetappe naar Le Grand-Bornand de laatste renner die bij de ontketende Pogačar kon aanklampen, maar ook de Giro-winnaar van twee jaar geleden was niet opgewassen tegen het Sloveense klimgeweld. Achter Pogačar was Carapaz daarna wel steeds bij the best of the rest. Het geel is misschien wat te hoog gegrepen, maar de Ecuadoraan heeft het podium wel nog altijd binnen handbereik.

In de top-10 van het klassement treffen we ook al dagenlang de naam van Wilco Kelderman aan. De nummer drie van de Giro d’Italia van 2020 zucht onder de hoge temperaturen in het zuiden van Frankrijk, maar houdt zich desondanks knap staande tussen de beste renners van de Tour. Na twee weken staat de kopman van BORA-hansgrohe nog altijd in the mix voor de hoogste drie plaatsen van het klassement van de Ronde van Frankrijk.

Rigoberto Urán bewijst in de Tour de France dat zijn sterke optreden in de Ronde van Zwitserland, waar hij een klimtijdrit won en tweede werd in de eindstand, geen toevalstreffer was. Na twee weken staat de Colombiaanse renner van EF Education-Nippo al een paar dagen in de top-3 van het klassement, sinds hij op de Mont Ventoux met Pogačar, Richard Carapaz en Vingegaard bij de beste klassementsrenners was.

Door de grote voorsprong van Pogačar in het klassement wordt ongetwijfeld veel naar zijn ploeg UAE Emirates gekeken om de vlucht van de dag te controleren. Met zo veel klimkilometers wordt het lastig om dat met één ploeg te doen. Dit geeft vluchters een nieuwe kans. Dan denken we aan mannen als Dylan Teuns en Ion Izagirre, die in de Alpenetappe naar Le Grand-Bornand als eerste en tweede over de streep kwamen.

Ook voor Julian Alaphilippe en Ruben Guerreiro is dit een rit om het via de vlucht te proberen. Op de openingsetappe in Bretagne na missen we wel de flitsen van Alaphilippe die nodig zijn om de topfavoriet te zijn. Guerreiro, winnaar van de bergtrui in de Giro van 2020, balanceert al de hele tweede week op de rand van de top-20. Andere namen om rekening mee te houden zijn Aurélien Paret-Peintre, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana en Sergio Henao.

Ook is dit normaal gesproken een etappe voor bijvoorbeeld Omar Fraile, Wout Poels, Patrick Konrad, de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement Guillaume Martin, Mattia Cattaneo, Sergio Higuita, Michael Woods, Esteban Chaves en Bauke Mollema, maar die hebben allemaal in de vluchtersetappe naar Quillan al een serieuze jas uitgedaan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Richard Carapaz, Jonas Vingegaard

** Wout van Aert, Wilco Kelderman, Rigoberto Urán

* Julian Alaphilippe, Ruben Guerreiro, Ion Izagirre, Dylan Teuns

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het weerbeeld is opnieuw zomers met veel zon en zeer hoge temperaturen, schrijft Weeronline. In finishplaats Andorra la Vella wordt het ’s middags 34 graden. Op de toppen is het minder heet, maar met temperaturen van ruim 25 graden op hoogte is het zomers.

De vijftiende etappe naar Andorra la Vella is via zowel NOS Sport (NPO 1), Sporza (Canvas) als Eurosport (Eurosport 2) in zijn geheel te zien. Ook is de koers te volgen via de Eurosport Player en GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

