Steven Kruijswijk krijgt vrijheid: “Probeer voor etappes te gaan”

Steven Kruijswijk gaat in de tweede en derde week van de Tour de France proberen een etappe te winnen. Bij Jumbo-Visma zijn nieuwe doelen vastgesteld na de opgave van kopman Primož Roglič. Naast een mogelijk klassement voor Jonas Vingegaard krijgt Kruijswijk de vrijheid. “Ik hoop dat ik mijn topgevoel te pakken krijg”, vertelt hij aan de NOS.

“We gaan kijken wat we ondanks het verlies van Roglic kunnen doen. Hij was erg teleurgesteld natuurlijk, omdat hij hier zijn grote doel van had gemaakt. Het is zonde dat hij, zonder zich te kunnen meten, moet opgeven. Maar het is wel de verstandigste beslissing denk ik”, aldus Kruijswijk over zijn kopman.

Voor de Brabantse klimmer, in 2019 nog derde in de Tour de France, biedt dat kansen. “Zeker na gisteren probeer ik voor etappes te gaan. Dat is een heel andere rol dan die ik gewend was. We gaan kijken of het zo gaat lukken. Ik heb er vertrouwen in, want het is een zware week geweest en de ritten die nog gaan komen, daar zitten mooie kansen bij.”

“Dat geeft wat meer vrijheid, in plaats van afwachtend of controlerend rijden”, ziet ook Kruijswijk in. Op zijn erelijst ontbreekt nog een ritzege in een grote ronde. “Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Ik heb in het verleden ook veel in de aanval gereden en ik zou het graag een keer afmaken. Ik ben gemotiveerd om mezelf te laten zien.”