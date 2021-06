Tour 2021: Veroorzaker valpartij in openingsetappe opgepakt

De toeschouwer die in de openingsetappe van de Tour de France voor een grote valpartij in het peloton zorgde, is vandaag opgepakt. Dat meldt het Franse RTL.

Zaterdag zorgde een toeschouwer voor een massale valpartij, terwijl ze een kartonnen bord met daarop Allez opi-omi omhoog hield. Tientallen renners gingen tegen de grond. Jasha Sütterlin moest daardoor de strijd staken, andere renners moesten ’s avonds naar het ziekenhuis om zich te laten nakijken.

Nog dezelfde dag kondigde Tourorganisatie ASO aan dat een aanklacht tegen de vrouw werd ingediend. Omdat de vrouw na het incident was weggerend, werd een opsporingsbericht verstuurd door de gendarmerie. Volgens informatie van RTL is de vrouw woensdag aangehouden en door de politie van Landerneau vastgezet.

De vrouw hangt een boete van 1500 euro boven het hoofd.