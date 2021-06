Edward Theuns pakt op revanchegevoelens zilver op BK: “Mijn Tour-selectie was nog niet binnen”

Interview

Edward Theuns reed op revanchegevoelens naar een tweede plaats in het BK. Na een puike hoogtestage en een sterke Ronde van Zwitserland hoopte de renner van Trek-Segafredo dat zijn Tour-selectie binnen zou zijn. “Na Zwitserland zou ik normaal uitsluitsel krijgen. Maar nee, plots wilden ze wachtten tot na het BK”, zegt hij na de finish tegen WielerFlits.

Dertig centimeter. Zoveel scheelde het in Waregem of Theuns was Belgisch kampioen. Ondanks dat hij net naast de titel pakte, is hij in de eerste plaats gelukkig met zijn BK. In Waregem wist hij namelijk in de finale een gat te dichten op Remco Evenepoel en Wout van Aert. Hij haakte zijn wagonnetje tot het einde aan en kwam in de sprint maar centimeters te kort om de Belgische driekleur een jaar lang te mogen dragen.

“Dacht dat ik Van Aert kon kloppen”

“Relatief makkelijk kon ik het gat dichten op Evenepoel en Van Aert”, steekt de 30-jarige Theuns van wal. “Daar waar ik aanviel, was de weg erg smal en waren er veel bochten. Daardoor was ik snel uit het zicht van het peloton. Ik voelde meteen dat er veel opzat. De eerste ronde dat ik vooraan zat, profiteerde ik wat van het feit dat zij de grote kampioenen zijn. Ik focuste op mijn sprint en liet hen een beetje het werk doen. Maar eerlijk gezegd voelde ik mij in de laatste ronde niet de mindere. Ik had ook vertrouwen in mijn sprint. Ik dacht echt dat ik Van Aert kon kloppen. Maar ik denk dat ik een tand te klein stond. Ik durfde in volle sprint niet meer te schakelen. En Van Aert sprintte natuurlijk ook heel sterk”, zegt Theuns.

Het verschil tussen de twee was na een ultieme jump miniem, er moest dus even gewacht worden op uitsluitsel. “Toen ik langs hem kwam in de sprint, bleef hij goed weerstaan. Daarom focuste ik me om een zo goed mogelijke eindjump uit te voeren. Toen ik over de meet kwam, had ik wel het gevoel dat ik tweede was. Maar toch. Zo dicht bij een titel komen blijft teleurstellend. Ik ga een nacht met weinig slaap tegemoet.”

Tour-selectie

Theuns koesterde zondag in Waregem revanchegevoelens. Onder meer met een hoogtestage bouwde hij namelijk op richting de Tour, waar hij een vormpiek wilde beleven. Toch was hij ook ook na een sterke Ronde van Zwitserland nog niet zeker van een Tour-selectie. “Na Zwitserland zou ik uitsluitsel krijgen. Maar nee, plots wilden ze wachtten tot na het BK”, zegt hij.

“Ik rij al een paar weken sterk, dus ik vond eigenlijk dat ik die selectie al verdiende. Het zou jammer zijn als ze mij zouden thuislaten waardoor ik niet van die vorm kan profiteren. Als ze mijn koers van vandaag zien, dan nemen ze mij hopelijk wel mee. In de etappe waar Bissegger won in Zwitserland, was het jammer dat Alpecin-Fenix de ritwinst cadeau gaf. Daar won ik de pelotonsprint.”

In het verleden ging Trek-Segafredo met verschillende sprinters naar de Tour die elk hun kansen kregen. Toch is volgens Theuns dat ‘chirokampscenario’ alvast van de baan. “Als we nu gaan, dan zullen we alle sprints voor Pedersen doen. Vorig jaar had hij nog niet in alle sprints zijn waarde getoond, maar dat is nu wel het geval. Ik denk dat we met hem zeker kansen hebben op ritwinst. Maar los van die groepssprints denk ik dat er veel ritten zijn waar een vlucht een kans kan maken. Dan wil ik zelf ook proberen mee te schuiven”, besluit Theuns.