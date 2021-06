Tour 2021: Toeschouwer veroorzaakt massale valpartij in peloton

Tijdens de openingsrit van de Tour de France heeft een toeschouwer met een kartonnen bord voor een grote valpartij in het peloton gezorgd. Tony Martin ging namens Jumbo-Visma als eerste naar de grond.

De Duitser nam bijna het gehele peloton in zijn val mee. Onder meer Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Primož Roglič en Sonny Colbrelli moesten het ontgelden.

Deceuninck-Quick-Step legde het peloton na de valpartij stil, zodat de slachtoffers van de valpartij snel weer konden terugkeren.

Surely this person is blind? Can’t be this stupid 🙄 #TDF2021 pic.twitter.com/4cvZHhmRa0

— James Mottershead (@mottersjames) June 26, 2021