Tour 2021: Team BikeExchange met Michael Matthews en Simon Yates

Team BikeExchange heeft bekendgemaakt welke acht renners zaterdag aan de start staan van de 108e Tour de France. Lucas Hamilton is aangewezen als klassementsrenner van de ploeg, terwijl Simon Yates, Esteban Chaves en Michael Matthews etappezeges mogen najagen.

Hamilton, Yates, Chaves en Matthews worden in Frankrijk bijgestaan door de powerhouses Chris Juul-Jensen, Amund Grøndahl Jansen en Luke Durbridge. Na zijn debuut vorig jaar met tweede plaatsen in Lyon en Champagnole keert sprinter Luka Mezgec terug in de Tour en mag hij op zoek gaan naar meer.

“We hebben een heel gebalanceerde ploeg samengesteld voor de Tour. De ploeg heeft meerdere opties om gedurende deze drie weken op jacht te gaan naar etappezeges”, licht ploegleider Matt White toe. “Met Michael Matthews kijken we naar de selectievere sprintetappes en de ritten in het middengebergte. Om hem te ondersteunen hebben we Luka Mezgec, die vorig jaar veel indruk maakte bij zijn Tourdebuut en ook zelf kan winnen.”

De klimploeg wordt geleid door Simon Yates, Esteban Chaves, Lucas Hamilton. “Yates won al twee Touretappes en gaat kijken of hij meer ritzeges aan zijn palmares kan toevoegen. Chaves won al ritten in zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España en wil nu ook weleens zegevieren in de Tour. Onze enige Tourdebutant Hamilton heeft tot dusver een heel consistent seizoen en krijgt onze volledige steun om voor het algemeen klassement te rijden.”

Matthews: ‘Etappes in de eerste week liggen mij heel goed’

Volgens Michael Matthews heeft Team BikeExchange goede kansen om voor etappezeges te gaan. “In de bergetappes en de dagen voor aanvallers hebben we Chaves en Yates en in de sprints en het middengebergte hebben we mij. Er zijn een paar etappes die mij heel goed liggen, vooral in de eerste week. Hopelijk kunnen we de Tour meteen goed beginnen om daarna ons momentum vast te houden voor als we gaan klimmen.”



Hamilton kijkt uit naar zijn eerste Touroptreden. “Het is mijn eerste Tour de France en ook mijn eerste grote ronde waarin ik voor het klassement rijd. Ik reed pas een grote ronde uit, dus ik wil vooral de progressie die ik dit seizoen doormaak doorzetten. Ik heb veel etappekoersen van een week gedaan en reed telkens een klassement, dus ik heb wel het gevoel dat ik klaar ben voor het grote podium.”

Selectie Team BikeExchange voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Esteban Chaves

Luke Durbridge

Amund Grøndahl Jansen

Lucas Hamilton

Chris Juul-Jensen

Michael Matthews

Luka Mezgec

Simon Yates