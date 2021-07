Tour 2021: Søren Kragh Andersen staakt de strijd vanwege mogelijke hersenschudding

Søren Kragh Andersen gaat niet meer van start in de veertiende etappe van de Tour de France. Na zijn val in de rit naar Carcassonne vertoonde de Deense renner tekenen van een hersenschudding en zijn ploeg DSM besloot hem daarom vandaag aan de kant te houden.

Kragh Andersen was betrokken bij de massale valpartij op 65 kilometer van de finish, op een stuk weg die met grind lag bezaaid. De Deense renner wist op grote achterstand nog wel de aankomst in Carcassonne te bereiken, maar werd daarna meteen meegenomen door de medische staf van zijn ploeg om te worden nagekeken.

Nadat hij vannacht nauwlettend in de gaten was gehouden, vertoonde Kragh Andersen tekenen van een hersenschudding. Daarmee was voor de medische staf duidelijk dat de Deense renner, die volgende maand 27 jaar wordt, de Tour niet kon voortzetten. Hij gaat nu terug naar huis om volledig te herstellen.

“Ik ben echt teleurgesteld en wil de Tour de France niet verlaten. Diep van binnen weet ik wel dat de beslissing van de medische staf van de ploeg de enige juiste is. Ik hoop dat dit nu het laatste pechgeval voor de jongens hier in de koers is. Ik wens ze het allerbeste voor de laatste week”, zei Kragh Andersen via zijn ploeg.

Derde uitvaller bij Team DSM

Kragh Andersen was bezig aan zijn vierde Tour de France. Vorig jaar was hij nog goed voor twee etappezeges in de Tour. Zowel in Lyon als in Champagnole kwam hij als winnaar over de streep. Mijn zijn opgave ziet Team DSM een derde renner uitvallen; eerder nam de ploeg al afscheid van Jasha Sütterlin en Tiesj Benoot.

Tour 2021: De uitvallers