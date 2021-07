Tour 2021: Qhubeka NextHash ziet nu ook Michael Gogl uitvallen

Michael Gogl zal de Tour de France 2021 niet uitrijden. De 27-jarige Oostenrijker heeft te veel last van zijn linkerknie na een valpartij in de achtste etappe. Qhubeka NextHash, de werkgever van Gogl, is nu nog met vijf renners in koers.

“Dat ik de ploeg moet verlaten in deze Tour, maakt me heel erg verdrietig”, aldus een balende Gogl. “Ik probeerde na mijn valpartij verder te koersen en positief te blijven, maar jammer genoeg zegt het lichaam nu nee.” De sterke Oostenrijker stond voor aanvang van de dertiende etappe naar Carcassonne 119e in het algemeen klassement, op meer dan twee uur van leider Tadej Pogačar.

Eerder moest Qhubeka NextHash ook al afscheid nemen van Nicholas Dlamini en Victor Campenaerts. De Zuid-Afrikaan kwam te laat over de streep in de verregende Alpenetappe naar Tignes, terwijl een vermoeide Campenaerts de finish niet wist te bereiken van de ‘Ventoux-etappe’ met aankomst in Malaucène. Carlos Barbero, Sean Bennett, Simon Clarke, Max Walscheid en Sergio Henao zijn nog wel in koers.

Het aantal opgaves in de Tour de France staat nu, na twaalf etappes, op exact dertig.