Tour 2021: Qhubeka ASSOS zonder uitgesproken kopman of topsprinter

Qhubeka ASSOS heeft de acht namen bekendgemaakt die volgende week zaterdag in Brest aan de start staan van de Tour de France. De ploeg trekt zonder uitgesproken kopman naar Frankrijk en wil vooral scoren vanuit de ontsnappingen. Max Walscheid is het speerpunt voor de sprints.

“Zonder specifieke klassementsrenner of echte topsprinter gaan de naar de Tour de France. Het duidelijke doel van de ploeg is kansen pakken en een rol spelen in het koersverloop”, licht Lars Michaelsen, ploegleider van het team, toe. “Hoe dat gaat gebeuren? Dat is moeilijk te zeggen, maar als de we etappes onderverdelen hebben we zes sprintetappes, vijf tot tien kansen voor ontsnappingen, twee tijdritten en vier aankomsten bergop waar we vermoedelijk de favorieten voor het klassement gaan zien.”

Optimistisch wil de inmiddels 52-jarige Deense oud-renner zijn. “Er zijn zo’n vijf à tien etappes waar we in de vlucht van dag willen zitten. In de sprints gaan we voor Max Walscheid. We willen proberen alle kansen te benutten.” Fabio Aru, vijfde in 2017, Simon Clarke en Sergio Henao zijn de meest ervaren mannen in de ploeg van Qhubeka ASSOS. Voor Sean Bennett en Nic Dlamini wordt het hun debuut in de Ronde van Frankrijk, net als voor Victor Campenaerts. De Belg deed al zeven grote rondes, maar reed de Tour nog nooit.

“Dit wordt mijn eerste Tour de France en na de Giro wil ik heel graag mijn tweede grote ronde van het jaar rijden, nadat het zo goed ging”, liet Campenaerts weten. In de Giro won hij namelijk een etappe, net als zijn ploeggenoten Mauro Schmid en Giacomo Nizzolo. “We hebben een aantal grote resultaten behaald, maar daarnaast hadden we een heel mooie tijd omdat we echt een ploeg waren en we koersten in de geest van Ubuntu – ‘ik ben, omdat wij zijn’. Dit maakt het heel mooi om te koersen, en vooral om met deze familie een grote ronde te rijden.”

Selectie Qhubeka ASSOS voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Fabio Aru

Sean Bennett

Nic Dlamini

Victor Campenaerts

Simon Clarke

Michael Gogl

Sergio Henao

Max Walscheid