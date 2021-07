Tour 2021: Patrick Konrad zegeviert vanuit vroege vlucht in Saint-Gaudens

Patrick Konrad heeft solo de zestiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Oostenrijkse kampioen van BORA-hansgrohe was na een overgangsetappe van 169 kilometer door de Pyreneeën, met aankomst in Saint-Gaudens, de beste vanuit een vroege vlucht. Het peloton, aangevoerd door de ploeg van gele trui Tadej Pogačar, gaf de aanvallers alle ruimte om te strijden om de ritoverwinning.

Kasper Asgreen opent de debatten

De eerste aanval van de dag was van Kasper Asgreen. De Deense hardrijder pakte in de natte, lange en snelle openingsfase, die in dalende lijn naar de voet van de Col de Port liep, anderhalve minuut op het peloton. Met die voorsprong begon hij ook aan de klim (11,4 km aan 5,1%) van tweede categorie.

Achter hem werd flink gedemarreerd om in de vlucht van de dag terecht te komen. Het waren Michal Kwiatkowski en Mattia Cattaneo die de sprong wisten te maken naar de kop, maar ook daarachter viel het niet stil. In de afzink van de Col de Port volgde daarom een hergroepering tussen het drietal aan kop en het flink uitgedunde peloton.

Bakelants, Colbrelli en Matthews schuiven mee

Uit dat peloton sprongen in de vallei Jan Bakelants, Fabien Doubey en Chris Juul Jensen weg. Zij kregen Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Patrick Konrad, Franck Bonnamour, Pierre-Luc Périchon, Toms Skujins, David Gaudu, Benoît Cosnefroy, Fred Wright, Alex Aranburu en Lorenzo Rota in de achtervolging. Matthews klopte Colbrelli bij de tussensprint, maar hun groep kon niet meteen de aansluiting maken.

UAE Emirates vond die schermutselingen wel prima en minderde vaart in het peloton, waardoor ook de gelosten terug konden aansluiten. De kopgroep kreeg zo meer dan zeven minuten voorsprong. Op de Col de la Core (13,1 km aan 6,6%) kregen Bakelants, Doubay en Juul Jensen bijval van Oostenrijks kampioen Konrad, die in zijn eentje de sprong maakte en de meeste bergpunten pakte.

Op de top van de Core was het verschil met de eerste achtervolgers te overzien, maar toch groeide het verschil weer. Opvallend was ook de situatie in het peloton, waar EF Education-Nippo het werk overnam van de ploeg-Pogačar, maar lang duurde dat intermezzo niet. Het verschil groeide daarna tot boven de tien minuten.

Patrick Konrad solo

Bakelants, Doubey en Konrad, die Juul Jensen overboord gegooid hadden, begonnen 37 kilometer voor het einde met een voorsprong van ruim twintig seconden aan de Col de Portet d’Aspet (5,4 km aan 7,1%). De klimmer van BORA-hansgrohe versnelde, liet zijn medevluchters achter en reed weg van de groep achtervolgers.

Daar bleken Gaudu en Colbrelli over de beste klimmersbenen te beschikken; de twee zaten op de top van de Portet d’Aspet slechts 24 tellen achter Konrad. De groep-Matthews volgde op 47 seconden voor de gevaarlijke en natgeregende afdaling, die voor altijd verbonden zal zijn aan die val van Fabio Casartelli. Konrad wist in de afzink zijn voorsprong op Gaudu en Colbrelli uit te breiden richting de 45 seconden.

De samenwerking bij de Fransman en de Italiaan was niet optimaal, waardoor zij vijftien kilometer voor de meet opgeslokt werden door de groep-Matthews. Daar reden ook Skujins, Périchon, Aranburu, Bakelants, Rota en Bonnamour. Konrad ging de finale in met een minuut voorsprong. In die slotfase zat ook nog de Côte d’Aspret-Sarrat (800 meter aan 8,4%), maar die ging hij moeiteloos over.

Konrad viert ritzege

David Gaudu probeerde in de achtergrond zijn medevluchters te lossen op het klimmetje. Alleen Skujins, Colbrelli, Matthews, Bakelants en Bonnamour konden hem volgen. Het verschil met Konrad dook ook nog onder de minuut in de gevaarlijke en smalle finale richting Saint-Gaudens, maar de kampioen van Oostenrijk hield een strak tempo vast. Zijn ritzege kwam daardoor niet in gevaar; de tweede voor BORA-hansgrohe van deze Tour na de eerdere winst van Nils Politt.