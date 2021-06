Tour 2021: Niet fitte Fabio Aru staat plek af aan Carlos Barbero

Dan toch geen Fabio Aru in de 108ste uitgave van de Tour de France. De Italiaan van Qhubeka ASSOS stond op papier voor de ronde, maar in een communiqué van de ploeg laat hij weten dat hij zich onvoldoende klaar voelt om drie weken door Frankrijk te koersen. Carlos Barbero is opgeroepen als vervanger.

De 30-jarige Aru is gewezen etappewinnaar en geletruidrager in de Tour, maar dat niveau heeft hij al enige tijd niet meer bereikt. Ook dit seizoen kon de Italiaan nog geen grote rol van betekenis spelen. De nummer vijf van de Tour van 2017 mocht zich desondanks opmaken voor zijn vierde Ronde van Frankrijk, maar in samenspraak met de ploeg heeft hij besloten om toch niet te starten.

“Ik weet wat er nodig is om mee te kunnen doen in de Tour. Na fysieke problemen afgelopen weekend weekend is mijn lichaam simpelweg niet waar het moet zijn om op mijn best te zijn in de Tour. Na overleg met het team heb ik besloten dat het voor ons beide het beste is om me terug te trekken. Ik wens de jongens het beste en ik zal voor ze juichen.”

De een zijn dood is de ander zijn brood, zo luidt het spreekwoord. Zo kan het gebeuren dat de 30-jarige Carlos Barbero komend weekend zijn debuut mag maken in La Grande Boucle. “Die stond niet op mijn initiële programma, maar in het wielrennen weet je dat er veel kan veranderen. Je moet er klaar voor zijn wanneer dit gebeurt. Ik ben heel blij met mijn selectie en ik kan niet wachten om aan mijn eerste Tour de France te beginnen.”

Selectie Qhubeka ASSOS voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Carlos Barbero

Sean Bennett

Victor Campenaerts

Simon Clarke

Nic Dlamini

Michael Gogl

Sergio Henao

Max Walscheid