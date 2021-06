Tour 2021: Movistar met Valverde en kopmannen López en Mas

De deelnemerslijst voor de Tour de France krijgt steeds meer vorm. Ook Movistar heeft de selectie rond waarmee het naar Frankrijk trekt. Enric Mas en Miguel Ángel López, vorig jaar de nummer vijf en zes van het eindklassement, voeren het team aan.

Mas en López zijn de mannen die Movistar weer moeten laten meedoen om de bovenste posities in het algemeen klassement. Vorig jaar maakte Mas in de Tour een fraaie opmars door, die hem naar de vijfde plaats in het algemeen klassement bracht. Daarmee was hij de beste renner van de Spaanse ploeg. Dit seizoen was hij onder meer derde in de Ronde van Valencia, waar hij ook een etappe won, en elfde in de Dauphiné. Onlangs was hij derde in de Mont Ventoux Challenge.

In het tenue van Astana eindigde López vorig jaar met een etappezege op de Col de la Loze als zesde in de Tour, maar de Colombiaan maakte deze winter de overstap naar de Spaanse formatie van Eusebio Unzué. López begon door een positieve coronatest pas laat aan zijn seizoen, maar won al wel de Ruta del Sol en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Tussendoor was hij zesde in het Critérium du Dauphiné.

Ook Alejandro Valverde maakt deel uit van de selectie. De ervaren Spaanse renner, die in april 41 jaar werd, gaat op voor zijn veertiende Ronde van Frankrijk. Door de jaren heen reed hij zeven maal naar de top-10 in het eindklassement en won hij vier etappes. Vorig jaar was hij de nummer twaalf in de eindstand. Dat de jaren geen vat op hem lijken te krijgen, bleek dit seizoen weer met zeges in de GP Indurain en het Critérium du Dauphiné.

García heeft de kwaliteiten om in selectievere sprints en het middengebergte mee te doen voor de overwinning. Het wordt de tweede Tour de France voor de Spaanse renner. Marc Soler en Carlos Verona kunnen Mas en López van dienst zijn in de bergetappes, terwijl ook Jorge Arcas en Imanol Erviti in een dienende rol aan de start staan van de drieweekse ronde.

Overigens verschijnt Movistar in een vernieuwde outfit aan de start van de Tour de France. Deze trui wordt ook de rest van het seizoen gedragen. Het nieuwe tenue wordt morgenavond onthuld.

Selectie Movistar voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Jorge Arcas

Iván García

Imanol Erviti

Miguel Ángel López

Enric Mas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona