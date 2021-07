Mathieu van der Poel: “Ik wil graag door tot Parijs, maar er zijn nog andere doelen”

Video

Mathieu van der Poel moest in de eerste Alpenrit zijn gele trui afstaan aan Tadej Pogačar. Op de Col de Romme boog de Nederlander van Alpecin-Fenix definitief het hoofd. “Ik had misschien nog iets langer meegekund, maar er kwam nog een klim aan. Het had geen zin om er tegen te vechten. Ik was in orde, dus ik ben tevreden.”

“Ik heb denk ik niets meer te winnen in deze Tour”, vervolgt Van der Poel zijn verhaal. “Mijn Tour is al meer dan geslaagd. Ik heb langer dan verwacht in het geel gereden en een mooie etappe gewonnen. Op de eerste rustdag gaan we samen zitten. Ik wil graag tot Parijs, maar ik denk dat de ploeg dat niet zit zitten.”

“Er zijn nog andere doelen”, doelt de Nederlander op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij als mountainbiker naartoe gaat. “Maar ik vind het best leuk in de Tour, eigenlijk.”