Tour 2021: Mark Cavendish verslaat Wout van Aert en Jasper Philipsen in Valence

De tiende etappe van de Tour de France 2021 is gewonnen door groene trui Mark Cavendish. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step was na ruim 190 kilometer als eerste aan de finish in Valence. Hij rondde een indrukwekkende lead-out van de ploeg af en klopte Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). In de finale brak het peloton nog in stukken door de wind, maar gele trui Tadej Pogačar kwam niet in de problemen.

Veel animo voor de vroege vlucht was er niet na de start in Albertville. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en Hugo Houle (Astana-Premier Tech) waren de enige aanvallers kort na het startsignaal en zij kregen dan ook meteen een vrijgeleide van het peloton, dat vooral geen haast maakte met de achtervolging. Houle en Van der Sande kregen snel zes minuten voorsprong cadeau.

Sprintersploegen houden de controle

Aan kop van het peloton lieten Team DSM en Deceuninck-Quick-Step zien dat ze vertrouwen hadden in hun sprinters, respectievelijk Cees Bol en Mark Cavendish. Door het achtervolgingswerk werd de voorsprong iets teruggebracht. Het peloton kabbelde voort en werd vlak voor de tussensprint even opgeschrikt door een val van Mads Pedersen en Julien Simon, al konden zij hun weg vervolgen. Even verderop was het Sonny Colbrelli die de oplopende tussensprint won, voor Michael Matthews en Jasper Philipsen. De drager van de puntentrui, Mark Cavendish, hield zich afzijdig.

Na die passage werd het verschil met de kopgroep door de sprintersploegen klein gehouden, zo rond de twee minuten. Een kleine 70 kilometer voor de meet was er opnieuw een valpartij, met onder meer Richie Porte, Geraint Thomas, Mike Teunissen, Sepp Kuss en Bauke Mollema als betrokkenen. Iedereen kon na het oprapen van zijn fiets weer verder. De nervositeit bleef aanwezig, omdat op ieder moment het gevaar van de wind loerde. De wind nam namelijk toe naarmate de finish naderde, en ook de richting van de wind was onzeker.

Kans op waaiers

Een kleine 40 kilometer voor de meet lag een ongecategoriseerd klimmetje, waar Houle wegreed van Van der Sande. De Canadees voelde op dat moment wel al de hete adem van het peloton in zijn nek, omdat BikeExchange het tempo bepaalde in dienst van Matthews. Dat betekende ook het einde van de vlucht van Houle, maar pure sprinters als Cavendish en Greipel hielden stand.

Slecht nieuws was er even later wel voor Sonny Colbrelli, die lek reed op het moment dat Deceuninck-Quick-Step een waaier probeerde op te zetten. De Italiaanse kampioen kon tussen de auto’s terugkeren in het peloton, dat weer even stilgevallen was. Op zestien kilometer van de meet lagen er weer wat kansen voor waaiers en waren er ook wat breuken. De klassementsrenners reden attent van voren en namen soms ook het initiatief.

Team DSM brengt Bol terug

De ploeg die de slag gemist had in de waaiers: Team DSM, dat al de hele dag gewerkt had voor Bol. Door flink kopwerk wist de Nederlandse sprinter, met nog een plukje renners, op zeven kilometer toch aan te sluiten bij het overgebleven peloton. Daar bepaalden EF Education-Nippo en INEOS Grenadiers het tempo, terwijl ook de sprinters langzaam in positie gebracht werden.

Indrukwekkende lead-out voor Cavendish

Deceuninck-Quick-Step nam met een indrukwekkende trein de kop bij het ingaan van de laatste drie kilometer, en die trok het door tot in de laatste kilometer. Van Aert koos het wiel van Cavendish in de laatste 500 meter, maar het was de Brit die de uitstekende lead-out beloonde met een derde ritzege in deze Tour. Ook aan die andere statistiek voegde Cav een overwinning toe: het is zijn 33ste zege ooit in de Tour. Eddy Merckx leidt nog altijd met 34 zeges…

Wout van Aert tekende voor de tweede plaats op een half wiel van Cavendish, en hij hield de opkomende Jasper Philipsen nipt achter zich. Nacer Bouhanni werd vierde, voor Michael Matthews. Cees Bol (tiende) was de beste Nederlander in de daguitslag.